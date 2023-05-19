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Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum yoğun bakıma kaldırıldı

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü 69 yaşındaki Christoph Daum yoğun bakıma kaldırıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 21:35 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 22:12
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum yoğun bakıma kaldırıldı

Bir dönem Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'de görev yapan Alman teknik direktör Christoph Daum'un ABD'de bir hastanede kontrol altında tutulduğu bildirildi.

Alman televizyon kanalı RTL'de yer alan haberde, 69 yaşındaki Daum'un New York'ta bir hastanede kontrol altında tutulduğu bilgisi paylaşıldı.

Haberde RTL'in röportaj yapmak için Daum ile temasa geçtiği ancak kendisinden "hastanede kontrol altında tutulduğu için ne zaman döneceğinin belli olmadığı" bilgisi aldıkları belirtildi.

Haberde ayrıca 69 yaşındaki ünlü teknik adamın aylardır kanserle mücadele ettiği bilgisi paylaşıldı.

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