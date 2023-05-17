Fenerbahçe'den transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürüldü

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe evinde Trabzonspor'u konuk edecek.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe evinde Trabzonspor'u konuk edecek.
Zirve takibini sürdürmek isteyen sarı lacivertliler zorlu karşılaşmada hata yapmak istemiyor.
Öte yandan Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları devam ediyor.
Kadrosuna yıldız bir ismi dahil etmek isteyen yönetim, rotasını hücum hattına çevirdi.
İtalyan basını Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası ortaya attı.
Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin tuttomercatoweb'ten derlediği haberine göre Fenerbahçe yönetimi İskoçya'da transfer pazarlıklarını sürdürüyor.
Haberde Fenerbahçe yönetiminin, Rangers kulübüyle görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı.
Ryan Kent, transferini bitirmek isteyen Fenerbahçe'ye transferde sürpriz rakiplerde çıktı.
Fenerbahçe'nin görüştüğü Kent için İtalya'dan Bologna ve Udinese kulüpleride devrede olduğu ifade edildi.
Bu sezon Rangers formasıyla 43 maçta görev alan Kent, 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.
Liverpool'dan Rangers'e transfer edilen oyuncu yine üst seviyede futbol oynamak istediği ve takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.
2 YILDIZLA GÖRÜŞME
İngiliz kanat oyuncusunun transferi için İskoçya'da olan sarı lacivertliler Rangers'in diğer yıldızı Alfredo Morelos'u takibe aldı.
Sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Morelos'un yeni adresi İstanbul olacağı aktarıldı.