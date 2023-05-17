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Fenerbahçe'den transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürüldü

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de transfer harekatı hız kazandı. Yeni sezon çalışmalarını yürüten yönetim soluğu İskoçya'da aldı. Sarı lacivertli yönetim 2 isme teklif götürdü. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 18:49
Fenerbahçe'den transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürüldü

Kadrosuna yıldız bir ismi dahil etmek isteyen yönetim, rotasını hücum hattına çevirdi.

Fenerbahçe'den transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürüldü

İtalyan basını Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası ortaya attı.

Fenerbahçe'den transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürüldü

Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin tuttomercatoweb'ten derlediği haberine göre Fenerbahçe yönetimi İskoçya'da transfer pazarlıklarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'den transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürüldü

Sarı-lacivertliler, uzun süredir Rangers'ta forma giyen İngiliz futbolcuyla görüşme halindeydi.

Fenerbahçe'den transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürüldü

26 yaşındaki İngiliz oyuncunun Rangers'daki sözleşmesi haziran ayında sona eriyor.

Fenerbahçe'den transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürüldü

Bu sezon Rangers formasıyla 43 maçta görev alan Kent, 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'den transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürüldü

Liverpool'dan Rangers'e transfer edilen oyuncu yine üst seviyede futbol oynamak istediği ve takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'den transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürüldü

2 YILDIZLA GÖRÜŞME

İngiliz kanat oyuncusunun transferi için İskoçya'da olan sarı lacivertliler Rangers'in diğer yıldızı Alfredo Morelos'u takibe aldı.

Fenerbahçe'den transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürüldü

Sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Morelos'un yeni adresi İstanbul olacağı aktarıldı.

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