Haberler Fenerbahçe Süper Lig'de çok konuşulacak transfer! Beşiktaş'ın yıldızı Fenerbahçe'ye

Süper Lig'de çok konuşulacak transfer! Beşiktaş'ın yıldızı Fenerbahçe'ye

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile şampiyonluk yolunda kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de gözler bir yandan transfer çalışmalarına çevrildi. Yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen sarı-lacivertlilerle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu menajerleri tarafından Fenerbahçe'ye önerilirken, sarı-lacivertlilerin bu teklifi değerlendirmeye aldığı öğrenildi. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 16:42
Süper Lig'de çok konuşulacak transfer! Beşiktaş'ın yıldızı Fenerbahçe'ye

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

Süper Lig'de çok konuşulacak transfer! Beşiktaş'ın yıldızı Fenerbahçe'ye

Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele 18 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'de çok konuşulacak transfer! Beşiktaş'ın yıldızı Fenerbahçe'ye

Lider Galatasaray'dan bir maç eksiği bulunan sarı-lacivertliler, bitime sayılı hafta kala zirvenin 8 puan gerisine düştü.

Süper Lig'de çok konuşulacak transfer! Beşiktaş'ın yıldızı Fenerbahçe'ye

Bu sezon derbi galibiyeti bulunmayan Fenerbahçe, taraftarı önünde Trabzonspor'u yenerek şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor.

Süper Lig'de çok konuşulacak transfer! Beşiktaş'ın yıldızı Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe'de gözler Trabzonspor maçına çevrilirken, sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte transferde de somut adımlar atılmaya başlandı.

Süper Lig'de çok konuşulacak transfer! Beşiktaş'ın yıldızı Fenerbahçe'ye

Hızlı bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-lacivertliler, ilk takviyesini gerçekleştiriyor.

Süper Lig'de çok konuşulacak transfer! Beşiktaş'ın yıldızı Fenerbahçe'ye

RYAN KENT'TE İŞLEM TAMAM

Kanarya, Glasgow Rangers forması giyen ve İskoç kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda biten Ryan Kent ile her konuda anlaştı.

Süper Lig'de çok konuşulacak transfer! Beşiktaş'ın yıldızı Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcuyla 3+1 yıllık ön sözleşme imzaladığı öğrenildi.

Süper Lig'de çok konuşulacak transfer! Beşiktaş'ın yıldızı Fenerbahçe'ye

Kent'in sarı-lacivertlilerden yıllık 1.7 milyon Euro garanti maaş alacağı belirtildi.

Süper Lig'de çok konuşulacak transfer! Beşiktaş'ın yıldızı Fenerbahçe'ye

LIVAKOVIC İMZA AŞAMASINDA

İkinci takviyesini kaleye yapması beklenen Fenerbahçe, Dominik Livakovic transferinde de mutlu sona yakın.

Süper Lig'de çok konuşulacak transfer! Beşiktaş'ın yıldızı Fenerbahçe'ye

Sarı-lacivertlilerin Hırvat kaleciye 4 yıllık sözleşme ile 1.5 milyon Euro maaş önerdiği ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu aktarıldı.

Süper Lig'de çok konuşulacak transfer! Beşiktaş'ın yıldızı Fenerbahçe'ye

Ryan Kent ve Dominik Livakovic takviyeleriye yaz transfer dönemine giriş yapması beklenen Fenerbahçe ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı.

Süper Lig'de çok konuşulacak transfer! Beşiktaş'ın yıldızı Fenerbahçe'ye

NATHAN REDMOND FENERBAHÇE'YE ÖNERİLDİ

Milliyet'in haberine göre; Nathan Redmond, menajerleri tarafından Fenerbahçe'ye önerildi.

Süper Lig'de çok konuşulacak transfer! Beşiktaş'ın yıldızı Fenerbahçe'ye

Yeni sezon öncesi kanat rotasyonunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Redmond cephesinden gelen bu öneriyi dikkate aldı ve değerlendirmeye başladı.

Süper Lig'de çok konuşulacak transfer! Beşiktaş'ın yıldızı Fenerbahçe'ye

ŞENOL GÜNEŞ KADRODA İSTİYOR

Beşiktaş, deneyimli futbolcuyu kaçırmak istemiyor.

Süper Lig'de çok konuşulacak transfer! Beşiktaş'ın yıldızı Fenerbahçe'ye

Özellikle Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, yönetim ile yaptığı görüşmede 29 yaşındaki oyuncunun takımda tutulmasını istediği öğrenildi.

Süper Lig'de çok konuşulacak transfer! Beşiktaş'ın yıldızı Fenerbahçe'ye

Beşiktaş'ta bu sezon 1.5 milyon Euro ücret alan Nathan Redmond için 2 milyon Euro civarında bir rakam istendiği ve hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın bu rakamı düşündüğü kaydedildi.

Süper Lig'de çok konuşulacak transfer! Beşiktaş'ın yıldızı Fenerbahçe'ye

Nathan Redmond, bu sezon Beşiktaş formasıyla 28 maça çıktı.

Süper Lig'de çok konuşulacak transfer! Beşiktaş'ın yıldızı Fenerbahçe'ye

İngiliz yıldız, 6 gol ve 6 asist üreterek 12 gole doğrudan katkıda bulundu.

Süper Lig'de çok konuşulacak transfer! Beşiktaş'ın yıldızı Fenerbahçe'ye

29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile oynanan derbiye damga vurmuştu.

Süper Lig'de çok konuşulacak transfer! Beşiktaş'ın yıldızı Fenerbahçe'ye

Mücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil olan Redmond, 1 gol ve 3 asistlik performansıyla takımını galibiyete taşımıştı.

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