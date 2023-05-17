Süper Lig'de çok konuşulacak transfer! Beşiktaş'ın yıldızı Fenerbahçe'ye

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.
Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele 18 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.
Lider Galatasaray'dan bir maç eksiği bulunan sarı-lacivertliler, bitime sayılı hafta kala zirvenin 8 puan gerisine düştü.
Bu sezon derbi galibiyeti bulunmayan Fenerbahçe, taraftarı önünde Trabzonspor'u yenerek şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor.
Fenerbahçe'de gözler Trabzonspor maçına çevrilirken, sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte transferde de somut adımlar atılmaya başlandı.
Hızlı bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-lacivertliler, ilk takviyesini gerçekleştiriyor.
RYAN KENT'TE İŞLEM TAMAM
Kanarya, Glasgow Rangers forması giyen ve İskoç kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda biten Ryan Kent ile her konuda anlaştı.
Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcuyla 3+1 yıllık ön sözleşme imzaladığı öğrenildi.
Kent'in sarı-lacivertlilerden yıllık 1.7 milyon Euro garanti maaş alacağı belirtildi.
LIVAKOVIC İMZA AŞAMASINDA
İkinci takviyesini kaleye yapması beklenen Fenerbahçe, Dominik Livakovic transferinde de mutlu sona yakın.
Sarı-lacivertlilerin Hırvat kaleciye 4 yıllık sözleşme ile 1.5 milyon Euro maaş önerdiği ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu aktarıldı.
Ryan Kent ve Dominik Livakovic takviyeleriye yaz transfer dönemine giriş yapması beklenen Fenerbahçe ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı.
NATHAN REDMOND FENERBAHÇE'YE ÖNERİLDİ
Milliyet'in haberine göre; Nathan Redmond, menajerleri tarafından Fenerbahçe'ye önerildi.
Yeni sezon öncesi kanat rotasyonunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Redmond cephesinden gelen bu öneriyi dikkate aldı ve değerlendirmeye başladı.
ŞENOL GÜNEŞ KADRODA İSTİYOR
Beşiktaş, deneyimli futbolcuyu kaçırmak istemiyor.
Özellikle Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, yönetim ile yaptığı görüşmede 29 yaşındaki oyuncunun takımda tutulmasını istediği öğrenildi.
Beşiktaş'ta bu sezon 1.5 milyon Euro ücret alan Nathan Redmond için 2 milyon Euro civarında bir rakam istendiği ve hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın bu rakamı düşündüğü kaydedildi.
Nathan Redmond, bu sezon Beşiktaş formasıyla 28 maça çıktı.
İngiliz yıldız, 6 gol ve 6 asist üreterek 12 gole doğrudan katkıda bulundu.
29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile oynanan derbiye damga vurmuştu.
Mücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil olan Redmond, 1 gol ve 3 asistlik performansıyla takımını galibiyete taşımıştı.
Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Redmond'ın güncel piyasa değeri ise 9.5 milyon Euro.