Haberler Fenerbahçe Jorge Jesus'tan flaş sol bek kararı! İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i

Jorge Jesus'tan flaş sol bek kararı! İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Trabzonspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde zorlu mücadeleden galip ayrılarak şampiyonluk umudunu sürdürmek istiyor. Derbiden zaferle ayrılmak isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı muhtemel 11'i... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 15:43
Jorge Jesus'tan flaş sol bek kararı! İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında perşembe günü Ülker Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Jorge Jesus'tan flaş sol bek kararı! İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 132 maçta sarı-lacivertli ekip, 50 kez galip geldi. Oynanan karşılaşmalarda bordo-mavililer, 43 kez sahadan galip ayrılırken 39 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.

Jorge Jesus'tan flaş sol bek kararı! İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 31 karşılaşmada 21 galibiyet 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetle topladığı 68 puanla 2'nci sırada yer alıyor. Maç eksiği ile ligde lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde 2'nci sırada yer alan Fenerbahçe'de hedef, Trabzonspor karşısında galip gelerek şampiyonluk umutlarını devam ettirmek.

Jorge Jesus'tan flaş sol bek kararı! İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i

Trabzonspor ise ligde oynadığı 31 karşılaşmada 14 galibiyet 6 beraberlik 11 mağlubiyet elde etti. 48 puanla ligde 8'inci sırada yer alan bordo-mavili ekip, rakibini mağlup edip hem Kadıköy'de süre gelen galibiyet hasretini sona erdirmek hem de üst sıralara tırmanmak istiyor.

Jorge Jesus'tan flaş sol bek kararı! İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i

LİGDE 100'ÜNCÜ RANDEVU

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig tarihinde 100'üncü kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 99 karşılaşmada sarı-lacivertliler 39 galibiyet alırken Trabzonspor 26 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takımın arasındaki 34 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Jorge Jesus'tan flaş sol bek kararı! İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i

FENERBAHÇE LİGDE TRABZONSPOR'A SAHASINDA KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, Kadıköy'de Trabzonspor'a karşı oynadığı lig maçlarında rakibine karşı büyük üstünlük kurmuş durumda. Sarı-lacivertliler, ligde bordo-mavili ekibe karşı sahasında oynadığı son 25 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 13 galibiyet alırken 12 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, rakibine karşı sahasında en son 1997-1998 sezonunda 3-1'lik skorla mağlup oldu.

Jorge Jesus'tan flaş sol bek kararı! İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i

FENERBAHÇE'DE 1 CEZALI, 3 SAKAT

Sarı-lacivertli ekipte Trabzonspor karşılaşması öncesinde 1'i cezalı, 3'ü sakat olmak üzere 4 eksik bulunuyor. Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalısı olan İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

Jorge Jesus'tan flaş sol bek kararı! İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i

BORDO-MAVİLİLERDE 3 EKSİK

Trabzonspor'da Fenerbahçe karşılaşması öncesinde 3 eksik bulunuyor. Karadeniz ekibinde cezalı olan Anastasios Bakasetas'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Dorukhan Toköz ve Stefano Denswil, bu maçta forma giyemeyecek. Bordo-mavililerde sakatlığını atlatan Manolis Siopis'in ise maç kadrosunda yer alması ve karşılaşmaya kulübede başlaması bekleniyor.

Jorge Jesus'tan flaş sol bek kararı! İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, kritik karşılaşma öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi.

Jorge Jesus'tan flaş sol bek kararı! İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i

SOL BEKTE PERES OYNAYACAK

Portekizli teknik adamın sol bek bölgesinde Brezilyalı futbolcu Luan Peres'e şans vereceği öğrenildi.

Jorge Jesus'tan flaş sol bek kararı! İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i

İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı muhtemel 11'i...

Jorge Jesus'tan flaş sol bek kararı! İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i

İRFAN CAN EĞRİBAYAT

Jorge Jesus'tan flaş sol bek kararı! İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i

FERDİ KADIOĞLU

Jorge Jesus'tan flaş sol bek kararı! İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i

SAMET AKAYDİN

Jorge Jesus'tan flaş sol bek kararı! İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i

SZALAI

Jorge Jesus'tan flaş sol bek kararı! İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i

PERES

Jorge Jesus'tan flaş sol bek kararı! İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i

ARAO

Jorge Jesus'tan flaş sol bek kararı! İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i

ZAJC

Jorge Jesus'tan flaş sol bek kararı! İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i

ROSSI

Jorge Jesus'tan flaş sol bek kararı! İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i

ARDA GÜLER

Jorge Jesus'tan flaş sol bek kararı! İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i

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