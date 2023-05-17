Jorge Jesus'tan flaş sol bek kararı! İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i

BORDO-MAVİLİLERDE 3 EKSİK

Trabzonspor'da Fenerbahçe karşılaşması öncesinde 3 eksik bulunuyor. Karadeniz ekibinde cezalı olan Anastasios Bakasetas'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Dorukhan Toköz ve Stefano Denswil, bu maçta forma giyemeyecek. Bordo-mavililerde sakatlığını atlatan Manolis Siopis'in ise maç kadrosunda yer alması ve karşılaşmaya kulübede başlaması bekleniyor.