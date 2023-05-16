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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'un gözdesiydi! Kent transferi sonrası takımdan ayrılıyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte transfer gündemi yoğunlaştı. İlk olarak Glasgow Rangers forması giyen Ryan Kent ile anlaşma sağlayan ve İngiliz oyuncuyla ön sözleşme imzaladığı iddia edilen sarı-lacivertlilerde Kent transferi sonrası bir de ayrılık gerçekleşiyor. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 14:48
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'un gözdesiydi! Kent transferi sonrası takımdan ayrılıyor

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ümidini sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'un gözdesiydi! Kent transferi sonrası takımdan ayrılıyor

Ligin 33. haftasında Giresunspor deplasmanında beklemediği bir puan kaybı yaşayan sarı-lacivertliler, bitime sayılı hafta kala lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'un gözdesiydi! Kent transferi sonrası takımdan ayrılıyor

Sezonu zirvede tamamlayabilmek için sarı-kırmızılıların puan kaybını bekleyecek olan Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmalarına da hız verildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'un gözdesiydi! Kent transferi sonrası takımdan ayrılıyor

Kadrosunda önemli değişiklikler yapması beklenen sarı-lacivertliler, ilk transferinde mutlu sona çok yakın...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'un gözdesiydi! Kent transferi sonrası takımdan ayrılıyor

Fenerbahçe, Glasgow Rngers forması giyen Ryan Kent ile anlaşma sağladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'un gözdesiydi! Kent transferi sonrası takımdan ayrılıyor

Sarı-lacivertliler, 4 dönemdir İskoçya ekibi Rangers'ta forma giyen İngiliz futbolcuyla yaklaşık 2 aydır görüşme halindeydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'un gözdesiydi! Kent transferi sonrası takımdan ayrılıyor

Kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve performansında süreklilik taşıması nedeniyle listenin başında yer alan 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu, İskoçya takımında 1 milyon Euro kazanıyordu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'un gözdesiydi! Kent transferi sonrası takımdan ayrılıyor

1.7 MİLYON EURO ALACAK

Bu nedenle görüşmeleri bu ücretten başlatan Kanarya, zamanla fiyat artırımına giderek 1.7 milyon Euro'ya kadar çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'un gözdesiydi! Kent transferi sonrası takımdan ayrılıyor

Fenerbahçe hakkında araştırmalar yapan ve İstanbul'da yaşamaya sıcak bakan Ryan Kent'in, son olarak kendisine önerilen bu rakamı kabul ettiği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'un gözdesiydi! Kent transferi sonrası takımdan ayrılıyor

ÖN SÖZLEŞME YAPILDI

Pazartesi günü detaraflar ön sözleşme yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'un gözdesiydi! Kent transferi sonrası takımdan ayrılıyor

Tecrübeli futbolcuyla 3+1 yıllığına el sıkışılırken, 1 senelik opsiyonun kulübün elinde olduğu aktarıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'un gözdesiydi! Kent transferi sonrası takımdan ayrılıyor

LIVERPOOL ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Profesyonel futbola İngiliz devi Liverpool'un altyapısında başlayan Kent, İngiltere'de Coventry City, Barnsley ve Bristol City'de de ter döktü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'un gözdesiydi! Kent transferi sonrası takımdan ayrılıyor

Yarım dönem Alman kulübü Freiburg'da top koşturan yıldız futbolcu, son olarak Rangers'a transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'un gözdesiydi! Kent transferi sonrası takımdan ayrılıyor

Kariyerindeki iki kupayı da İskoç takımında kazandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'un gözdesiydi! Kent transferi sonrası takımdan ayrılıyor

Bir lig şampiyonluğu, bir de İskoçya Kupası zaferi yaşadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'un gözdesiydi! Kent transferi sonrası takımdan ayrılıyor

DIEGO ROSSI YOLCU

Bu transferin ardından Fenerbahçe, Diego Rossi için de pazarlık masasına oturacağını oyuncunun taliplilerine iletti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'un gözdesiydi! Kent transferi sonrası takımdan ayrılıyor

Sabah'ın haberine göre; 25 yaşındaki Uruguaylı futbolcu için özellikle Brezilya kulüplerinin sırada olduğu, şimdiye kadar en yükseği 5 milyon Euro olmak üzere birçok teklif geldiği bildirildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'un gözdesiydi! Kent transferi sonrası takımdan ayrılıyor

FENERBAHÇE 10 MİLYON EURO BEKLİYOR

Fenerbahçe ile 2025'e kadar sözleşmesi olan Rossi için sarı-lacivertlilerin beklentisi 10 milyon Euro bonservis geliri elde etmek.

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