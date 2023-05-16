FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'un gözdesiydi! Kent transferi sonrası takımdan ayrılıyor

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ümidini sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ümidini sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Ligin 33. haftasında Giresunspor deplasmanında beklemediği bir puan kaybı yaşayan sarı-lacivertliler, bitime sayılı hafta kala lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü.
Sezonu zirvede tamamlayabilmek için sarı-kırmızılıların puan kaybını bekleyecek olan Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmalarına da hız verildi.
Kadrosunda önemli değişiklikler yapması beklenen sarı-lacivertliler, ilk transferinde mutlu sona çok yakın...
Fenerbahçe, Glasgow Rngers forması giyen Ryan Kent ile anlaşma sağladı.
Sarı-lacivertliler, 4 dönemdir İskoçya ekibi Rangers'ta forma giyen İngiliz futbolcuyla yaklaşık 2 aydır görüşme halindeydi.
Kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve performansında süreklilik taşıması nedeniyle listenin başında yer alan 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu, İskoçya takımında 1 milyon Euro kazanıyordu.
1.7 MİLYON EURO ALACAK
Bu nedenle görüşmeleri bu ücretten başlatan Kanarya, zamanla fiyat artırımına giderek 1.7 milyon Euro'ya kadar çıktı.
Fenerbahçe hakkında araştırmalar yapan ve İstanbul'da yaşamaya sıcak bakan Ryan Kent'in, son olarak kendisine önerilen bu rakamı kabul ettiği öğrenildi.
ÖN SÖZLEŞME YAPILDI
Pazartesi günü detaraflar ön sözleşme yaptı.
Tecrübeli futbolcuyla 3+1 yıllığına el sıkışılırken, 1 senelik opsiyonun kulübün elinde olduğu aktarıldı.
LIVERPOOL ALTYAPISINDA YETİŞTİ
Profesyonel futbola İngiliz devi Liverpool'un altyapısında başlayan Kent, İngiltere'de Coventry City, Barnsley ve Bristol City'de de ter döktü.
Yarım dönem Alman kulübü Freiburg'da top koşturan yıldız futbolcu, son olarak Rangers'a transfer oldu.
Kariyerindeki iki kupayı da İskoç takımında kazandı.
Bir lig şampiyonluğu, bir de İskoçya Kupası zaferi yaşadı.
DIEGO ROSSI YOLCU
Bu transferin ardından Fenerbahçe, Diego Rossi için de pazarlık masasına oturacağını oyuncunun taliplilerine iletti.
Sabah'ın haberine göre; 25 yaşındaki Uruguaylı futbolcu için özellikle Brezilya kulüplerinin sırada olduğu, şimdiye kadar en yükseği 5 milyon Euro olmak üzere birçok teklif geldiği bildirildi.
FENERBAHÇE 10 MİLYON EURO BEKLİYOR
Fenerbahçe ile 2025'e kadar sözleşmesi olan Rossi için sarı-lacivertlilerin beklentisi 10 milyon Euro bonservis geliri elde etmek.