Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin planı tutmadı! Samatta krizi büyüyor

Fenerbahçe'nin planı tutmadı! Samatta krizi büyüyor

Son dakika spor haber: Fenerbahçe'de Samatta şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Tanzanyalı futbolcu, kiralandığı takımlarda da bekleneni veremedi. Yönetimin Samatta ile ilgili planı tutmayınca kriz iyice derinleşti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2023 Pazartesi 15:49
Fenerbahçe'nin planı tutmadı! Samatta krizi büyüyor

Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek Samatta konusundaki kriz büyüyor.

Fenerbahçe'nin planı tutmadı! Samatta krizi büyüyor

Sarı-laciverlilerde tutunamayan ve başka takımlara kiralanan Tanzanyalı oyuncu ile ilgili plan tutmadı.

Fenerbahçe'nin planı tutmadı! Samatta krizi büyüyor

Fenerbahçe yönetimi, Aston Villa'dan 6 milyon euro'ya satın alınan Ally Samatta'dan bir türlü kurtulamıyor.

Fenerbahçe'nin planı tutmadı! Samatta krizi büyüyor

Önce Antwerp, daha sonra Genk kulübüne kiralık olarak yollanan Tanzanyalı forvetin satın alma opsiyonu Genk'te bulunuyor.

Fenerbahçe'nin planı tutmadı! Samatta krizi büyüyor

Ancak 30 yaşındaki futbolcu, orada da istenileni veremedi.

Fenerbahçe'nin planı tutmadı! Samatta krizi büyüyor

Belçika ekibi, 32 resmi maçta 6 gol atabilen Samatta'nın bonservisini almayı düşünmüyor.

Fenerbahçe'nin planı tutmadı! Samatta krizi büyüyor

Sözleşmesi 2024'te bitecek oyuncu sezon sonunda İstanbul'a dönecek.

Fenerbahçe'nin planı tutmadı! Samatta krizi büyüyor

Forvet konusunda uzun yıllardır sıkıntı yaşayan sarı lacivertliler, Samatta'nın bir an önce satışının gerçekleştirilip takımdan ayrılmasını istiyor.

Fenerbahçe'nin planı tutmadı! Samatta krizi büyüyor

Belçika Ligi'nde 27 resmi maça çıkan Samatta, 6 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat kaçta?
F.Bahçe derbiye hazır!
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (17 Mayıs)
STEAM İNDİRİM | Fifa 23, NBA 2K23, FM 23
Seçmen kağıdı 2. turda da geçerli olacak mı?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manchester City finalde! Manchester City finalde! 23:50
Zaniolo PFDK'ya sevk edildi! Zaniolo PFDK'ya sevk edildi! 22:35
Adana Demirspor İstanbul'da kazandı! Adana Demirspor İstanbul'da kazandı! 21:57
UEFA'dan skantal hata! UEFA'dan skantal hata! 20:59
Sarri G.Saraylı yıldıza kafayı taktı! Sarri G.Saraylı yıldıza kafayı taktı! 19:59
F.Bahçe derbiye hazır! F.Bahçe derbiye hazır! 19:42
Daha Eski
Leonardo Bonucci'den emeklilik kararı! Leonardo Bonucci'den emeklilik kararı! 19:05
Başakşehir'de puanlar paylaşıldı! Başakşehir'de puanlar paylaşıldı! 19:01
F.Bahçe'de transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürdü F.Bahçe'de transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürdü 18:49
Manchester City - Real Madrid | CANLI Manchester City - Real Madrid | CANLI 18:08
F.Bahçe Beko'ya şok haber! F.Bahçe Beko'ya şok haber! 18:03
F. Karagümrük - Adana Demirspor | CANLI F. Karagümrük - Adana Demirspor | CANLI 17:52