Fenerbahçe'nin planı tutmadı! Samatta krizi büyüyor

Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek Samatta konusundaki kriz büyüyor.
Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek Samatta konusundaki kriz büyüyor.
Sarı-laciverlilerde tutunamayan ve başka takımlara kiralanan Tanzanyalı oyuncu ile ilgili plan tutmadı.
Fenerbahçe yönetimi, Aston Villa'dan 6 milyon euro'ya satın alınan Ally Samatta'dan bir türlü kurtulamıyor.
Önce Antwerp, daha sonra Genk kulübüne kiralık olarak yollanan Tanzanyalı forvetin satın alma opsiyonu Genk'te bulunuyor.
Ancak 30 yaşındaki futbolcu, orada da istenileni veremedi.
Belçika ekibi, 32 resmi maçta 6 gol atabilen Samatta'nın bonservisini almayı düşünmüyor.
Sözleşmesi 2024'te bitecek oyuncu sezon sonunda İstanbul'a dönecek.
Forvet konusunda uzun yıllardır sıkıntı yaşayan sarı lacivertliler, Samatta'nın bir an önce satışının gerçekleştirilip takımdan ayrılmasını istiyor.
Belçika Ligi'nde 27 resmi maça çıkan Samatta, 6 gol ve 1 asistlik katkı verdi.
Güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösteriliyor.