FENERBAHÇE HABERLERİ - Crespo sözleşme uzatmaya sıcak bakmadı! Ayrılık...

Spor Toto Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, iç transfer çalışmalarını da sürdürüyor.
Spor Toto Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, iç transfer çalışmalarını da sürdürüyor.
Sarı-lacivertlilerin sözleşme uzatmak istediği Crespo'da flaş bir gelişme yaşandı.
Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası Miguel Crespo, sözleşme uzatmaya sıcak bakmıyor.
Portekizli oyuncu bu yaz transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.
ZAM TALEBİ KARŞILIK BULMADI
Senelik 500 bin euro kazanan Crespo maaşına ciddi bir zam istemiş, yönetimin maaşını 1 milyon euro'ya çıkartma teklifini ise kabul etmemişti.
26 yaşındaki futbolcu, 2 milyon euro'ya yakın bir talepte bulunurken, süre için de 4 yıl şartı koştu.
Sözleşmesi 2024'te bitecek olan Crespo, gelecek teklifleri değerlendirecek ve bu sezon iyi bir talip çıkar, kulübün istediği bonservis de verilirse takımdan ayrılacak.
Crespo bu sezon 36 resmi maçta 1991 dakika süre aldı. Fenerbahçeli oyuncu 3 gol-4 asistle takımına katkı verdi.
MIGUEL CRESPO KİMDİR?
11 Eylül 1996 tarihinde Fransa'nın Lyon kentinde dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Barroselas altyapısında başladı.
Sırasıyla Feirense, Neves, Merelinense, Braga ve Estoril formaları giydi.
2021 yılında Estoril'den Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euro karşılığında transfer oldu.
Portekiz ve Fransa pasaportu da bulunan Crespo, orta sahada görev yapıyor.
26 yaşındaki yıldız futbolcu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.