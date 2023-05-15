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FENERBAHÇE HABERLERİ - Crespo sözleşme uzatmaya sıcak bakmadı! Ayrılık...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... İç transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Crespo'ya yeni sözleşme önermişti. Beklediği teklifi alamayan yıldız futbolcunun ayrılabileceği ifade ediliyor. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2023 Pazartesi 16:04
FENERBAHÇE HABERLERİ - Crespo sözleşme uzatmaya sıcak bakmadı! Ayrılık...

Spor Toto Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, iç transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Crespo sözleşme uzatmaya sıcak bakmadı! Ayrılık...

Sarı-lacivertlilerin sözleşme uzatmak istediği Crespo'da flaş bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Crespo sözleşme uzatmaya sıcak bakmadı! Ayrılık...

Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası Miguel Crespo, sözleşme uzatmaya sıcak bakmıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Crespo sözleşme uzatmaya sıcak bakmadı! Ayrılık...

Portekizli oyuncu bu yaz transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Crespo sözleşme uzatmaya sıcak bakmadı! Ayrılık...

ZAM TALEBİ KARŞILIK BULMADI

Senelik 500 bin euro kazanan Crespo maaşına ciddi bir zam istemiş, yönetimin maaşını 1 milyon euro'ya çıkartma teklifini ise kabul etmemişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Crespo sözleşme uzatmaya sıcak bakmadı! Ayrılık...

26 yaşındaki futbolcu, 2 milyon euro'ya yakın bir talepte bulunurken, süre için de 4 yıl şartı koştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Crespo sözleşme uzatmaya sıcak bakmadı! Ayrılık...

Sözleşmesi 2024'te bitecek olan Crespo, gelecek teklifleri değerlendirecek ve bu sezon iyi bir talip çıkar, kulübün istediği bonservis de verilirse takımdan ayrılacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Crespo sözleşme uzatmaya sıcak bakmadı! Ayrılık...

Crespo bu sezon 36 resmi maçta 1991 dakika süre aldı. Fenerbahçeli oyuncu 3 gol-4 asistle takımına katkı verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Crespo sözleşme uzatmaya sıcak bakmadı! Ayrılık...

MIGUEL CRESPO KİMDİR?

11 Eylül 1996 tarihinde Fransa'nın Lyon kentinde dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Barroselas altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Crespo sözleşme uzatmaya sıcak bakmadı! Ayrılık...

Sırasıyla Feirense, Neves, Merelinense, Braga ve Estoril formaları giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Crespo sözleşme uzatmaya sıcak bakmadı! Ayrılık...

2021 yılında Estoril'den Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euro karşılığında transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Crespo sözleşme uzatmaya sıcak bakmadı! Ayrılık...

Portekiz ve Fransa pasaportu da bulunan Crespo, orta sahada görev yapıyor.

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