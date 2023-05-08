Adalet çağrısı

Fenerbahçe, Giresunspor maçı öncesinde sosyal medyadan sürpriz bir paylaşımda bulundu. Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Türk futbolunu yönetmek, futbolun tüm paydaşlarına karşı önce ve asıl olarak adil olma zorunluluğu ve sorumluluğunu gerektirir. TFF ve MHK'dan beklentimiz, sezonun son dönemecine girdiğimiz haftalarda bu zorunluluk ve sorumluluğun takım, kulüp fark etmeksizin yerine getirilmesidir. Ayrıca takımımızın bu akşam Giresunspor ile oynayacağı maçta VAR'a atanan Serkan Tokat isminden hareketle maçın hakemi Bahattin Şimşek ve AVAR hakemi Cihan Aydın nezdinde görev alacak tüm isimlere şunu belirtmek istiyoruz; Hata (!) tanımı ile geçiştirilemeyecek hakem yaklaşımlarına sabrımız kalmadı, sahada kayıtsız şartsız adalet görmek istiyoruz. Tüm muhataplarının dikkatine sunuyoruz" denildi.