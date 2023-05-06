İtalyan devinden tarihi teklif! Fenerbahçe'nin yıldızı rekor kıracak!

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu, 2018 yılında Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından transfer olmuştu.
Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu, 2018 yılında Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından transfer olmuştu.
Orta saha oyuncusu olarak sarı-lacivertli kulübe gelen Kadıoğlu, ilerleyen süreçte defansın sağ ve solunda da oynayabilen çok yönlü bir futbolcu haline geldi.
Özellikle Jorge Jesus'un gelişiyle birlikte yıldızı parlayan Kadıoğlu, takımın vazgeçilmezlerinden birisi haline geldi.
Fenerbahçe'nin genç yıldızı, gösterdiği performans ile birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekmiş durumda.
Sabah'ın haberine göre 33 yıl sonra İtalya Serie A'da şampiyonluğa uzanan Napoli, Ferdi Kadıoğlu için büyük bir kaynak ayırmış durumda.
İtalyan ekibi sezon sonunda işi bitirip Ferdi Kadıoğlu'nu yaz kampına yetiştirmeyi planlıyor.
İki kulüp arasında Eljif Elmas ve Kim-Min Jae ile başlayan iyi ilişkiler Ferdi Kadıoğlu ile devam edecek.
Makedon ve Güney Koreli yıldızı ile Fenerbahçe'ye toplam 36 milyon Euro ödeyen Napoli, Ferdi Kadıoğlu için de yüksek bir bonservis bedelini gözden çıkardı.
Fenerbahçe'den aldığı oyunculardan memnuniyetini dile getiren Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Ferdi Kadıoğlu için de son derece istekli görünüyor.
Transferin 25 milyon euroluk rakamla gerçekleşmesi halinde sarı-lacivertliler, kulüp tarihinin en pahalı satışını gerçekleştirecek.
Bu sezon Süper Lig, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi Elemeleri ve Türkiye Kupası olmak üzere toplam 42 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, 3 gol atıp 3 de asist yaptı.