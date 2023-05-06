Haberler Fenerbahçe İtalyan devinden tarihi teklif! Fenerbahçe'nin yıldızı rekor kıracak!

İtalyan devinden tarihi teklif! Fenerbahçe'nin yıldızı rekor kıracak!

Son dakika Fenerbahçe transfer habeleri: İtalya Serie A'da 33 yıl sonra ipi göğüsleyen Napoli, Eljif Elmas ve Kim-Min Jae'nin ardından bir Fenerbahçeli yıldızı daha kadroya katmaya hazırlanıyor. İtalyan ekibi, sarı-lacivertlilerin başarılı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu için kesenin ağzını açtı. Transfer gerçekleşirse Ferdi Kadıoğlu sarı-lacivertli kulübün tarihine girebilir. İşte detaylar...(FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 12:12 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 12:16
İtalyan devinden tarihi teklif! Fenerbahçe'nin yıldızı rekor kıracak!

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu, 2018 yılında Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından transfer olmuştu.

İtalyan devinden tarihi teklif! Fenerbahçe'nin yıldızı rekor kıracak!

Orta saha oyuncusu olarak sarı-lacivertli kulübe gelen Kadıoğlu, ilerleyen süreçte defansın sağ ve solunda da oynayabilen çok yönlü bir futbolcu haline geldi.

İtalyan devinden tarihi teklif! Fenerbahçe'nin yıldızı rekor kıracak!

Özellikle Jorge Jesus'un gelişiyle birlikte yıldızı parlayan Kadıoğlu, takımın vazgeçilmezlerinden birisi haline geldi.

İtalyan devinden tarihi teklif! Fenerbahçe'nin yıldızı rekor kıracak!

Transferin 25 milyon euroluk rakamla gerçekleşmesi halinde sarı-lacivertliler, kulüp tarihinin en pahalı satışını gerçekleştirecek.

İtalyan devinden tarihi teklif! Fenerbahçe'nin yıldızı rekor kıracak!

Bu sezon Süper Lig, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi Elemeleri ve Türkiye Kupası olmak üzere toplam 42 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, 3 gol atıp 3 de asist yaptı.

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