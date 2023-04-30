Tribünler doldu

Sivasspor taraftarları son haftalarda iyi bir form grafiğine sahip olan takımlarına F.Bahçe karşısında büyük bir destek verdi. Kırmızı-beyazlılar, tribünleri büyük oranda doldurdu. Kırmızı-beyazlılar, üst üste gelen goller sonrasında üzüntü yaşadı. Stattan üzgün ayrıldılar.
Sivasspor taraftarları son haftalarda iyi bir form grafiğine sahip olan takımlarına F.Bahçe karşısında büyük bir destek verdi. Kırmızı-beyazlılar, tribünleri büyük oranda doldurdu. Kırmızı-beyazlılar, üst üste gelen goller sonrasında üzüntü yaşadı. Stattan üzgün ayrıldılar.