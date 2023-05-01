Haberler Galatasaray Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de son haftalara girilirken zirve yarışı büyük bir heyecana sahne oluyor. Üç büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, şampiyonluk için kıyasıya bir mücadele veriyor. Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı mağlup ederek zirve yarışına yeniden ortak oldu. Fenerbahçe ise lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Sivasspor'u yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte şampiyonluk adayları Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2023 Pazartesi 12:24
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Spor Toto Süper Lig'de son haftalara yaklaşılırken, zirve hattı adeta alev aldı.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Ligin 32. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Siyah-beyazlılar, sarı-kırmızılıları 3-1'lik skorla geçerek zirveyle olan puan farkını 5'e indirdi.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Fenerbahçe ise cumartesi günü Demir Grup Sivasspor deplasmanına konuk oldu.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Sarı-lacivertliler, rakibini 3-1 mağlup ederek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Süper Lig'de bitime 6 hafta kala Galatasaray, topladığı 70 puanla lider konumda bulunyor.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

BEŞİKTAŞ

34. HAFTA: ANTALYASPOR (D)

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

35. HAFTA: GAZİANTEP FK (HÜKMEN)

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

36. HAFTA: ADANA DEMİRSPOR (D)

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

37. HAFTA: BAY

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

38. HAFTA: KASIMPAŞA (D)

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

39. HAFTA: KONYASPOR

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

FENERBAHÇE

34. HAFTA: GİRESUNSPOR (D)

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

35. HAFTA: TRABZONSPOR

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

36. HAFTA: HATAYSPOR (HÜKMEN)

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

37. HAFTA: ANTALYASPOR

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

38. HAFTA: GALATASARAY (D)

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

39. HAFTA: GAZİANTEP FK (HÜKMEN)

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

GALATASARAY

34. HAFTA: BAŞAKŞEHİR

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

35. HAFTA: İSTANBULSPOR (D)

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

36. HAFTA: SİVASSPOR

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