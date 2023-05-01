Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları

Spor Toto Süper Lig'de son haftalara yaklaşılırken, zirve hattı adeta alev aldı.
Spor Toto Süper Lig'de son haftalara yaklaşılırken, zirve hattı adeta alev aldı.
Ligin 32. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlılar, sarı-kırmızılıları 3-1'lik skorla geçerek zirveyle olan puan farkını 5'e indirdi.
Fenerbahçe ise cumartesi günü Demir Grup Sivasspor deplasmanına konuk oldu.
Sarı-lacivertliler, rakibini 3-1 mağlup ederek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.
Süper Lig'de bitime 6 hafta kala Galatasaray, topladığı 70 puanla lider konumda bulunyor.
Fenerbahçe, topladığı 67 puanla 2. sırada yer alıyor.
65 puan toplayan Beşiktaş ise 65 puanla 3. sırada bulunuyor.
İşte şampiyonluk adayları Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları:
37. HAFTA: ANKARAGÜCÜ (D)
38. HAFTA: FENERBAHÇE
39. HAFTA: HATAYSPOR (HÜKMEN)