Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in bitimine 6 hafta kala şampiyonluk yarışı iyice kızıştı.
Spor Toto Süper Lig'in bitimine 6 hafta kala şampiyonluk yarışı iyice kızıştı.
Ligin 32. haftasının sonucu en çok merak edilen maçında Beşiktaş evinde Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti.
Fenerbahçe ise Demir Grup Sivasspor deplasmanında 3-1 kazandı.
Bu sonucun ardından 70 puanda kalan Galatasaray liderliğini sürdürdü.
Lider Galatasaray'la puan farkını 3'e indiren Fenerbahçe, 67 puanla 2. sırada yer aldı.
65 puanlı Beşiktaş ise sarı-kırmızılılarla puan farkını 5'e indirirken, 3. sıradaki yerini korudu.
Öte yandan ligde 33. hafta maçları öncesinde şampiyonluk oranlarında değişiklik yaşandı.
57 puanla 4. sırada bulunan Adana Demirspor'un oranı 1,000.00.
Beşiktaş'ın oranı ise 4.00 olarak ilan edildi.
Fenerbahçe'nin oranı 2.00 olarak açıklandı.
Lider Galatasaray'ın şampiyonluk oranı 1.25 olarak belirlendi.