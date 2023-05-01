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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan maçlar şampiyonluk yarışına yeni bir boyut getirdi. Beşiktaş, Galatasaray'ı evinde mağlup ederek, Fenerbahçe de Sivasspor'u geçerek sarı-kırmızılılarla olan puan farklarını azalttı. Bu sonuçların ardından şampiyonluk oranları da güncellendi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2023 Pazartesi 14:39 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2023 Pazartesi 14:45
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte detaylar...

Bu sonucun ardından 70 puanda kalan Galatasaray liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte detaylar...

Lider Galatasaray'la puan farkını 3'e indiren Fenerbahçe, 67 puanla 2. sırada yer aldı.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte detaylar...

65 puanlı Beşiktaş ise sarı-kırmızılılarla puan farkını 5'e indirirken, 3. sıradaki yerini korudu.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte detaylar...

Öte yandan ligde 33. hafta maçları öncesinde şampiyonluk oranlarında değişiklik yaşandı.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte detaylar...

57 puanla 4. sırada bulunan Adana Demirspor'un oranı 1,000.00.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte detaylar...

Beşiktaş'ın oranı ise 4.00 olarak ilan edildi.

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