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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler!

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Buruk toplantıda Beşiktaşlı taraftarları kızdıracak ifadeler kullandı. İşte o sözler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 11:04
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler!

Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş ile bugün deplasmanda oynayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbi öncesinde futbolcularıyla dikkat çeken bir motivasyon konuşması yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler!

Takvim'in haberine göre Cimbom'un başarılı hocası, şampiyonluk hedeflerine vurgu yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler!

Buruk, futbolcularından da Beşiktaş maçında 3 puan sözü aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler!

"BEŞİKTAŞ'TAN DAHA İYİ BİR TAKIMIZ"

Okan Buruk, "Yarışta öndeyiz ve ipler bizim elimizde.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler!

Hepiniz kaliteli oyuncularsınız. Her şeyden önce biz iyi bir takımız.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler!

Rakibimiz Beşiktaş'tan da daha iyiyiz. Yakaladığımız seriler ve elde ettiğimiz derbi galibiyetleriyle bunu daha önce de kanıtladık.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler!

Sizlerden bu maçta 3 puan istiyorum. Adım adım hedefe koşacağız.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler!

Şampiyonluk yolunda her maçımızın birer final olduğunu unutmayın.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler!

Bize yakışır bir şekilde oynayacağız ve derbide atacağımız gollerle de sonuca gideceğiz.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler!

Hakeme ya da saha dışındaki faktörlere değil oyunumuza ve 3 puana odaklanacağız" diye konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler!

ASLAN YENİ BIR SERİ İSTİYOR

Galatasaray, derbiden sonra iç sahada Başakşehir ile karşılaşacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler!

Ardından Cimbom, Ankaragücü ve İstanbulspor maçlarını deplasmanda oynayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler!

Aslan, evindeki Sivas maçı ve Fenerbahçe derbisiyle ligi noktalayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler!

Fikstürdeki son maç olarak görünen Hatay mücadelesinde ise Aslan hükmen galip sayılacak.

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