GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler!

Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş ile bugün deplasmanda oynayacak.
Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş ile bugün deplasmanda oynayacak.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbi öncesinde futbolcularıyla dikkat çeken bir motivasyon konuşması yaptı.
Takvim'in haberine göre Cimbom'un başarılı hocası, şampiyonluk hedeflerine vurgu yaptı.
Buruk, futbolcularından da Beşiktaş maçında 3 puan sözü aldı.
"BEŞİKTAŞ'TAN DAHA İYİ BİR TAKIMIZ"
Okan Buruk, "Yarışta öndeyiz ve ipler bizim elimizde.
Hepiniz kaliteli oyuncularsınız. Her şeyden önce biz iyi bir takımız.
Rakibimiz Beşiktaş'tan da daha iyiyiz. Yakaladığımız seriler ve elde ettiğimiz derbi galibiyetleriyle bunu daha önce de kanıtladık.
Sizlerden bu maçta 3 puan istiyorum. Adım adım hedefe koşacağız.
Şampiyonluk yolunda her maçımızın birer final olduğunu unutmayın.
Bize yakışır bir şekilde oynayacağız ve derbide atacağımız gollerle de sonuca gideceğiz.
Hakeme ya da saha dışındaki faktörlere değil oyunumuza ve 3 puana odaklanacağız" diye konuştu.
ASLAN YENİ BIR SERİ İSTİYOR
Galatasaray, derbiden sonra iç sahada Başakşehir ile karşılaşacak.
Ardından Cimbom, Ankaragücü ve İstanbulspor maçlarını deplasmanda oynayacak.
Aslan, evindeki Sivas maçı ve Fenerbahçe derbisiyle ligi noktalayacak.
Fikstürdeki son maç olarak görünen Hatay mücadelesinde ise Aslan hükmen galip sayılacak.