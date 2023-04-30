GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Muslera'ya güvenoyu!

Süper Lig'in 32. haftası dev bir heyecana sahne olacak. Lider Galatasaray, zriveyi yakından ilgilendiren mücadelede Beşiktaş'la kozlarını paylaşacak.
Süper Lig'in 32. haftası dev bir heyecana sahne olacak. Lider Galatasaray, zriveyi yakından ilgilendiren mücadelede Beşiktaş'la kozlarını paylaşacak.
Geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük maçında hatalar yapan Uruguaylı eldiven Fernando Muslera, derbide kendini affettirmek istiyor.
Okan Buruk da özel olarak görüştüğü Muslera'ya güvenini dile getirdi.
Buruk, tecrübeli eldiveni "Geçen hafta takım halinde yol kazası yaptık. Performansından memnunum, sana inanıyorum" sözleriyle motive etti.
Muslera ise, "Talihsiz bir maç geçirdim. Kendimi affettireceğim" dedi.
52. derbisine çıkacak 36 yaşındaki file bekçisi, Beşiktaş'a karşı 24 maçta kaleyi korudu. 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.
36 yaşındaki deneyimli kaleci, bu sezon sarı-kırmızılı takımın kalesini 29 karşılaşmada korudu.
Fernando Muslera, bu maçların 13'ünde kalesini gole kapatmayı başardı.
Galatasaray'da birçok kupa kazanan Uruguaylı futbolcu, sarı-kırmızılılara 2011 yılında Lazio'dan gelmişti.
Kariyerine ülkesinin takımlarından Wanderes altyapısında başlayan başarılı eldiven, daha sonra Nacional'e oradan da İtalyan ekibi Lazio'ya transfer olmuştu.
Uruguay Milli Takımı'nın kalesini uzun yıllar koruyan Muslera, 133 maça çıktı.
1.90 cm boyundaki Muslera'nın Galatasaray'la olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.