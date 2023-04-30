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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Muslera'ya güvenoyu!

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Beşiktaş'la oynayacağı derbi mücadelesi öncesi Fernando Muslera ile özel olarak görüşen teknik direktör Okan Buruk, Uruguaylı kaleciye olan güvenini dile getirdi. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 10:42
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Muslera'ya güvenoyu!

Süper Lig'in 32. haftası dev bir heyecana sahne olacak. Lider Galatasaray, zriveyi yakından ilgilendiren mücadelede Beşiktaş'la kozlarını paylaşacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Muslera'ya güvenoyu!

Geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük maçında hatalar yapan Uruguaylı eldiven Fernando Muslera, derbide kendini affettirmek istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Muslera'ya güvenoyu!

Okan Buruk da özel olarak görüştüğü Muslera'ya güvenini dile getirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Muslera'ya güvenoyu!

Buruk, tecrübeli eldiveni "Geçen hafta takım halinde yol kazası yaptık. Performansından memnunum, sana inanıyorum" sözleriyle motive etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Muslera'ya güvenoyu!

Muslera ise, "Talihsiz bir maç geçirdim. Kendimi affettireceğim" dedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Muslera'ya güvenoyu!

52. derbisine çıkacak 36 yaşındaki file bekçisi, Beşiktaş'a karşı 24 maçta kaleyi korudu. 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Muslera'ya güvenoyu!

36 yaşındaki deneyimli kaleci, bu sezon sarı-kırmızılı takımın kalesini 29 karşılaşmada korudu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Muslera'ya güvenoyu!

Fernando Muslera, bu maçların 13'ünde kalesini gole kapatmayı başardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Muslera'ya güvenoyu!

Galatasaray'da birçok kupa kazanan Uruguaylı futbolcu, sarı-kırmızılılara 2011 yılında Lazio'dan gelmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Muslera'ya güvenoyu!

Kariyerine ülkesinin takımlarından Wanderes altyapısında başlayan başarılı eldiven, daha sonra Nacional'e oradan da İtalyan ekibi Lazio'ya transfer olmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Muslera'ya güvenoyu!

Uruguay Milli Takımı'nın kalesini uzun yıllar koruyan Muslera, 133 maça çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Muslera'ya güvenoyu!

1.90 cm boyundaki Muslera'nın Galatasaray'la olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

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