FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Joao Pedro'ya sürpriz talip! Başakşehir maçında izlediler

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Başakşehir ile kozlarını paylaştı.
Sarı lacivertliler kritik müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Fenerbahçe, lider Galatasaray'ı yakın takibini sürdürdü.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Başakşehir ile kozlarını paylaştı.
Sarı lacivertliler kritik müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Fenerbahçe, lider Galatasaray'ı yakın takibini sürdürdü.
Kanarya'ya 3 puanı getiren golleri Joao Pedro (2) kaydetti.
Öte yandan Başakşehir-Fenerbahçe maçında sürpriz bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'de dün akşamın kahramanı Joao Pedro ile ilgili flaş bir iddia geldi.
Joao Pedro, yaz transfer döneminde Cagliari'den büyük beklentilerle kadroya katılmıştı.
Kanarya, Pedro için yüksek bir bonservis ücreti ödemişti.
Ancak 31 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar sarı lacivertlilerde istenen performansı gösteremedi.
İtalyan yıldız sezon içinde yaşadığı sık sakatlıklarla gündem olmuştu.
YOLLAR AYRILIYOR MU?
İtalyan basınında yer alan ve aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre Çizme ekibi Torino, Başakşehir maçında Joao Pedro'yu takip etti.
Torino Sportif Direktörü Davide Vagnati'nin, Pedro'yu izlemek için İstanbul'a geldiği ve Başakşehir maçında yıldız oyuncuyla ilgili notlar tuttuğu belirtildi.
Bunun yanı sıra Torino'nun, sezon sonunda Pedro'yu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacağı kaydedildi.
1.84 boyundaki futbolcu bu sezon sarı lacivertlilerde 22 maça çıktı.
Pedro bu karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asistle oynadı.
Tecrübeli ismin güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
Pedro'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.