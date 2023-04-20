Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Joao Pedro'ya sürpriz talip! Başakşehir maçında izlediler

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Joao Pedro'ya sürpriz talip! Başakşehir maçında izlediler

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir karşısında müthiş bir geri dönüşe imza atan Fenerbahçe'de maçın kahramanı Joao Pedro oldu. Sezon başında Cagliari'den transfer edilen ancak sarı-lacivertli takımda istediği gibi bir sezon geçiremeyen Brezilya asıllı İtalyan yıldız, beklenen patlamayı yaptı. Başakşehir maçında takımı 1-0 gerideyken 88 ve 90+3. dakikalarda attığı gollerle Fenerbahçe'yi galibiyete taşıyan yıldız futbolcuyla ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 11:56
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Joao Pedro'ya sürpriz talip! Başakşehir maçında izlediler

Joao Pedro, yaz transfer döneminde Cagliari'den büyük beklentilerle kadroya katılmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Joao Pedro'ya sürpriz talip! Başakşehir maçında izlediler

Kanarya, Pedro için yüksek bir bonservis ücreti ödemişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Joao Pedro'ya sürpriz talip! Başakşehir maçında izlediler

Ancak 31 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar sarı lacivertlilerde istenen performansı gösteremedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Joao Pedro'ya sürpriz talip! Başakşehir maçında izlediler

İtalyan yıldız sezon içinde yaşadığı sık sakatlıklarla gündem olmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Joao Pedro'ya sürpriz talip! Başakşehir maçında izlediler

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İtalyan basınında yer alan ve aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre Çizme ekibi Torino, Başakşehir maçında Joao Pedro'yu takip etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Joao Pedro'ya sürpriz talip! Başakşehir maçında izlediler

Torino Sportif Direktörü Davide Vagnati'nin, Pedro'yu izlemek için İstanbul'a geldiği ve Başakşehir maçında yıldız oyuncuyla ilgili notlar tuttuğu belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Joao Pedro'ya sürpriz talip! Başakşehir maçında izlediler

Bunun yanı sıra Torino'nun, sezon sonunda Pedro'yu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacağı kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Joao Pedro'ya sürpriz talip! Başakşehir maçında izlediler

1.84 boyundaki futbolcu bu sezon sarı lacivertlilerde 22 maça çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Joao Pedro'ya sürpriz talip! Başakşehir maçında izlediler

Pedro bu karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asistle oynadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Joao Pedro'ya sürpriz talip! Başakşehir maçında izlediler

Tecrübeli ismin güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Joao Pedro'ya sürpriz talip! Başakşehir maçında izlediler

Pedro'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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