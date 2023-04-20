Haberler Fenerbahçe Bir bakışta 90 dakika

Bir bakışta 90 dakika

Arda Güler’in sağdan penaltı noktası civarına ortasına yatarak şık bir vuruş yapan Valencia, meşin yuvarlağı farklı şekilde auta attı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 06:50
Bir bakışta 90 dakika

Arda Güler'in csağdan penaltı noktası civarına ortasına yatarak şık bir vuruş yapan Valencia, meşin yuvarlağı farklı şekilde auta attı.

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Samet'in hatalı pasında araya giren Aleksic, kaleci İrfan Can Eğribayat'tan sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı boş kaleye ağlara gönderdi: 1-0.

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Touba'nın soldan ortasında ceza sahası içinde Deniz Türüç'ün gelişine şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat topu kornere çeldi.

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Fenerbahçe atağında İrfan Can Kahveci'nin pasında ceza sahası içinde müsait durumda topla buluşan Rossi'nin gelişine şutu, yandan dışarı gitti.

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Fenerbahçe atağında sol kanatta Arda Güler ile verkaç yapıp ceza sahasına giren İrfan Can Kahveci'nin yerden sert ortasında kaleci Muhammed araya girerek topu kornere gönderdi.

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Ferdi'nin ortasında, üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü. Samet'in arka direkte dar açıdan yaptığı vuruşta, top yan ağlarda kaldı.

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Szysz'in altıpasa gönderdiği topa Januzaj gelişine vurdu, üst direkten oyun alanına dönen topta, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

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Soldan ceza sahasına giren Valencia'nın içeriye çevirdiği top savunmadan sekti, altıpas içinde topu önünde bulan Pedro, düzgün vurdu: 1-1.

+3

Valencia çalımlarla ceza sahasına girmek istedi, savunmadan seken top Pedro'nun önünde kaldı. Pedro Muhammed'in çeldiği topu tamamladı: 1-2.

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