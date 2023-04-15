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Fenerbahçe - Ankaragücü maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe evinde Ankaraügücü'nü konuk ediyor. Zirve takibini sürdürmek isteyen Jorge Jesus'un öğrencileri mutlak 3 puan parolasıyla karşılaşmaya çıkıyor. Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 20:30 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 20:50
Fenerbahçe - Ankaragücü maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor.

Sarı lacivertliler taraftarı önünde Ankaragücü maçında hata yapmak istemiyor.

Geçtiğimiz hafta İstanbulspor'u 3-2 mağlup eden Ankaragücü zorlu Kadıköy deplasmanında sürpriz yapmak istiyor.

Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği Fenerbahçe-Ankaragücü maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

FENERBAHÇE - ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LERİ

Fenerbahçe: İrfan, Osayi-Samuel, Samet, Szalai, Alioski, İsmail, Zajc, Arda, Rossi, Valencia, Serdar

Ankaragücü: Gökhan, Kevin, Atakan, Nihad, Kitsiou, Lamine, Taylan, Hanousek, Emre, Zahid, Sowe


106. RANDEVU

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü bugüne kadar Süper Lig'de 105 kez rakip oldu. Geride kalan mücadelelerde Fenerbahçe, 67 kez galibiyet alırken, Ankara temsilcisi ise 11 kez 3 puanı hanesine yazdırdı. 27 maçta ise eşitlik bozulmadı. Bu sezon ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan maçı ise Fenerbahçe 3-0'lık skorla kazanmıştı.


7 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçı öncesi 7 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Bright Osayi-Samuel, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, Ankaragücü karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda 30. haftada deplasmanda oynanacak olan Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

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