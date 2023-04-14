TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye bedava dünya yıldızı! Beşiktaş ve Galatasaray da istemişti

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde ikinci sırada yer alan sarı-lacivertliler, sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.
Bu doğrultuda kalan tüm maçlarını kazanmayı hedefleyen Kanarya, bir yandan da gelecek sezon için çalışmalarını sürdürüyor.
Sezon başında tek sezonluk sözleşme imzaladığı Jorge Jesus'un geleceğinin belirsizliğini koruduğu Fenerbahçe'yi hareketli bir transfer dönemi bekliyor.
Sarı-lacivertliler, 2023/2024 sezonu öncesi yapacağı takviyelerle yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar elde edecek bir kadro oluşturmayı hedefliyor.
Fenerbahçe'de yapılacak transferlerle beraber takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.
Yönetim, sezonun sona ermesinin ardından kadroda düşünülmeyen birçok ismi takımdan göndermeye hazırlanıyor.
2023/2024 sezonu için çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdüren Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.
JAMES RODRIGUEZ LİSTEDE
Fenerbahçe, Kolombiyalı yıldız James Rodriguez'i gündemine aldı.
Olympiakos'un James Rodriguez'in sözleşmesini feshetmesi birçok takımı harekete geçirdi.
Kolombiyalı on numara Fenerbahçe'nin de listesine girdi.
İspanyol medyası, James'le Galatasaray ve Beşiktaş'ın da ilgilendiğini duyurmuştu.
James Rodriguez, bu sezon Olympiakos formasıyla 24 maça çıktı.
Kolombiyalı yıldız, 5 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.
Kolombiya Milli Takımı ile 90 maça çıkan deneyimli oyuncu, 26 gol attı.
James Rodriguez'in güncel piyasa değeri ise 9 milyon Euro.