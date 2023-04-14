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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye bedava dünya yıldızı! Beşiktaş ve Galatasaray da istemişti

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, dünya çapında ses getirecek bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın da gündemine aldığı dünya yıldızını listesine aldı. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 06:50
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye bedava dünya yıldızı! Beşiktaş ve Galatasaray da istemişti

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye bedava dünya yıldızı! Beşiktaş ve Galatasaray da istemişti

Ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde ikinci sırada yer alan sarı-lacivertliler, sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye bedava dünya yıldızı! Beşiktaş ve Galatasaray da istemişti

Bu doğrultuda kalan tüm maçlarını kazanmayı hedefleyen Kanarya, bir yandan da gelecek sezon için çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye bedava dünya yıldızı! Beşiktaş ve Galatasaray da istemişti

Sezon başında tek sezonluk sözleşme imzaladığı Jorge Jesus'un geleceğinin belirsizliğini koruduğu Fenerbahçe'yi hareketli bir transfer dönemi bekliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye bedava dünya yıldızı! Beşiktaş ve Galatasaray da istemişti

Sarı-lacivertliler, 2023/2024 sezonu öncesi yapacağı takviyelerle yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar elde edecek bir kadro oluşturmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye bedava dünya yıldızı! Beşiktaş ve Galatasaray da istemişti

Fenerbahçe'de yapılacak transferlerle beraber takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye bedava dünya yıldızı! Beşiktaş ve Galatasaray da istemişti

Yönetim, sezonun sona ermesinin ardından kadroda düşünülmeyen birçok ismi takımdan göndermeye hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye bedava dünya yıldızı! Beşiktaş ve Galatasaray da istemişti

2023/2024 sezonu için çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdüren Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye bedava dünya yıldızı! Beşiktaş ve Galatasaray da istemişti

JAMES RODRIGUEZ LİSTEDE

Fenerbahçe, Kolombiyalı yıldız James Rodriguez'i gündemine aldı.

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