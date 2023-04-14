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FENERBAHÇE HABERLERİ - Osayi-Samuel'i izlemeye geliyorlar!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin bu zorlu mücadelesine gelecek olan İngiliz scout'lar ise Bright Osayi-Samuel'i izleyecek. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 14:38
FENERBAHÇE HABERLERİ - Osayi-Samuel'i izlemeye geliyorlar!

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Osayi-Samuel'i izlemeye geliyorlar!

Sarı-lacivertlilerde takıma katılacak isimler kadar kulüpten ayrılacak oyuncular da merak ediliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Osayi-Samuel'i izlemeye geliyorlar!

Şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'nin bazı isimlerine büyük ilgi var. İşte detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Osayi-Samuel'i izlemeye geliyorlar!

Avrupa kulüplerinin Bright Osayi-Samuel'e olan ilgisi devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Osayi-Samuel'i izlemeye geliyorlar!

Takvim'de yer alan habere göre İngiliz ekibi Brentford, Nijeryalı futbolcuyu izlemek izin Ankaragücü maçına temsilci gönderecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Osayi-Samuel'i izlemeye geliyorlar!

Osayi için 10-12 milyon euro civarında rakamlar telaffuz ediliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Osayi-Samuel'i izlemeye geliyorlar!

Fenerbahçe formasıyla toplamda 94 maça çıkan Osayi-Samuel, 3 gol atarken 7 de asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Osayi-Samuel'i izlemeye geliyorlar!

Nijeryalı futbolcunun sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Osayi-Samuel'i izlemeye geliyorlar!

BRIGHT OSAYI-SAMUEL KİMDİR?

31 Aralık 1997 tarihinde Nijerya'nın Okija kentinde dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Blackpool altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Osayi-Samuel'i izlemeye geliyorlar!

2017 yılında Queens Park Rangers'a transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Osayi-Samuel'i izlemeye geliyorlar!

28 Ocak 2021 tarihinde ise 508 bin euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Osayi-Samuel'i izlemeye geliyorlar!

Bu sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 32 karşılaşmada görev aldı.

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