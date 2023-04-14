FENERBAHÇE HABERLERİ - Osayi-Samuel'i izlemeye geliyorlar!

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.
Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerde takıma katılacak isimler kadar kulüpten ayrılacak oyuncular da merak ediliyor.
Şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'nin bazı isimlerine büyük ilgi var. İşte detaylar...
Avrupa kulüplerinin Bright Osayi-Samuel'e olan ilgisi devam ediyor.
Takvim'de yer alan habere göre İngiliz ekibi Brentford, Nijeryalı futbolcuyu izlemek izin Ankaragücü maçına temsilci gönderecek.
Osayi için 10-12 milyon euro civarında rakamlar telaffuz ediliyor.
Fenerbahçe formasıyla toplamda 94 maça çıkan Osayi-Samuel, 3 gol atarken 7 de asist yaptı.
Nijeryalı futbolcunun sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
BRIGHT OSAYI-SAMUEL KİMDİR?
31 Aralık 1997 tarihinde Nijerya'nın Okija kentinde dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Blackpool altyapısında başladı.
2017 yılında Queens Park Rangers'a transfer oldu.
28 Ocak 2021 tarihinde ise 508 bin euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye geldi.
Bu sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 32 karşılaşmada görev aldı.
24 yaşındaki genç futbolcu, 1.75 cm boyunda ve defans hattında sağ bek olarak görev yapıyor.
Nijerya Milli Takımı ile 1 maça çıkan Osayi-Samuel'in güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro...