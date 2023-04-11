Haberler Fenerbahçe Bir bakışta 90 dakika

Bir bakışta 90 dakika

Szalai’nin ortasında iyi yükselen Arao kafayı vurarak ağları havalandırdı. Ancak hakem Abdulkadir Bitigen, Samet’in faul yaptığını tespit etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 06:50
Bir bakışta 90 dakika

Szalai'nin ortasında iyi yükselen Arao kafayı vurarak ağları havalandırdı. Ancak hakem Abdulkadir Bitigen, Samet'in faul yaptığını tespit etti.

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Sağ çaprazda topla buluşan Colley yerden sert vurdu. Altay'dan seken topu takip eden Mohamed Ozdoev, ayak koyarak takımını öne geçirdi: 1-0.

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İrfan Can'ın soldan ortaladığı topu kaleci Batuhan son anda uzaklaştırdı. Batuhan 36'da da Szalai'nin gönderdiği uzun topu kontrol etti.

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Ozdoev'in uzun pası sonrası sağ kanattan hareketlenen Colley, topu kontrol edip ceza sahası sağ çaprazına geldi. Sert şutunda, Altay topa sahip oldu.

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Fatih Karagümrük ikinci gole çok yaklaştı... Colley, Borini'nin pasıyla topla buluştuktan sonra Alioski'yi geçti ve Altay'la karşı karşıya kaldı. Colley'in vuruşunda Altay başarılı oldu.

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Valencia'nın soldan ortasında savunma topu karşıladı. Ceza sahası dışına açılan topta Zajc, çok şık bir şut çıkararak skora denge getirdi: 1-1.

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Fenerbahçe'de Enner Valencia, Dresevic'in müdahalesiyle yerde kalınca penaltı bekledi. VAR incelemesi sonrası Abdulkadir Bitigen 'devam' dedi.

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Sağda topu alan Arda iki rakibinden sıyrıldı ve ceza sahasından şutunu çekti. Kaleci Batuhan'dan seken top, Pedro'ya çarpıp dışarıya gitti.

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Fenerbahçe'nin sağ köşeden kazandığı korneri Arda Güler kullandı. Kale sahasına gelen topa yükselen Szalai, kafayla golünü attı: 1-2.

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