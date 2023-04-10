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Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçı CANLI

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Jorge Jesus'un öğrencileri kritik maçtan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 20:50 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 20:50
Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçı CANLI

Süper Lig'in 28. haftası kritik bir karşılaşmaya sahne oluyor. Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşıyor.

Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'a derbide mağlup olan Jorge Jesus'un öğrencileri Fatih Karagümrük maçından mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.

Bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Batuhan, Salih, Dresevic, Baniya, Levent, Ozdoev, Shukurov, Ricci, Colley, Borini, Diagne

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Arao, İsmail, İrfan Can, Emre, Valencia, Serdar Dursun

FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı saat 20:30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

MERT HAKAN CEZALI
Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçında bir futbolcu cezalı durumda bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynanan Beşiktaş derbisinde sarı kart gören Mert Hakan Yandaş cezalı duruma düştü. Mert Hakan, bu müsabakada takımını yalnız bıraktı.

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