Berisha’dan 4 gelecek

Kanarya'nın kadrosunda düşünmeyip Augsburg'a kiraladığı Mergim Berisha çok iyi sezon geçiriyor. Performansıyla Alman Milli Takımı'na kadar yükselen başarılı forvet oyuncusu, Bundesliga'da kalacak gibi görünüyor. Augsburg, Berisha'nın 4 milyon euro'luk opsiyonunu kullanarak onu takımda tutma kararı aldı.
Kanarya'nın kadrosunda düşünmeyip Augsburg'a kiraladığı Mergim Berisha çok iyi sezon geçiriyor. Performansıyla Alman Milli Takımı'na kadar yükselen başarılı forvet oyuncusu, Bundesliga'da kalacak gibi görünüyor. Augsburg, Berisha'nın 4 milyon euro'luk opsiyonunu kullanarak onu takımda tutma kararı aldı.