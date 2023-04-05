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Reddi veren hakim FETÖ’cü

Fenerbahçe'nin otobüsü deplasman dönüşü 4 Nisan 2015 tarihinde kurşunlanmıştı. Fenerbahçe'de yöneticiler Fethi Pekin, Can Gebetas ve avukat İrfan Coşkun açıklamalarda bulundu. Pekin "Otobüsümüzü kurşunlayanları tutuklama talebini reddeden hakim KHK ile ihraç edildi. FETÖ üyeliğinden tutuklanarak hapis cezası aldı. Failler cezasını çekmeliler" denildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2023 Çarşamba 06:50
Reddi veren hakim FETÖ’cü
Fenerbahçe'nin otobüsü deplasman dönüşü 4 Nisan 2015 tarihinde kurşunlanmıştı. Fenerbahçe'de yöneticiler Fethi Pekin, Can Gebetas ve avukat İrfan Coşkun açıklamalarda bulundu. Pekin "Otobüsümüzü kurşunlayanları tutuklama talebini reddeden hakim KHK ile ihraç edildi. FETÖ üyeliğinden tutuklanarak hapis cezası aldı. Failler cezasını çekmeliler" denildi.
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