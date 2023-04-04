Bu forma ağırdır

Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Baroni de sarı-lacivertli futbolculara tepki gösterdi. Beşiktaş derbisini heyecanla takip eden Brezilyalı futbolcu, maç sonu üzgündü. Baroni oyunculara seslenerek "Bu onurlu forma çok ağırdır, biraz daha saygı lütfen" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Baroni de sarı-lacivertli futbolculara tepki gösterdi. Beşiktaş derbisini heyecanla takip eden Brezilyalı futbolcu, maç sonu üzgündü. Baroni oyunculara seslenerek "Bu onurlu forma çok ağırdır, biraz daha saygı lütfen" ifadelerini kullandı.