Fenerbahçe peşineydi! Milan'dan sürpriz Oliveier Giroud kararı

Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı lacivertliler yeni sezon için golcü arayışına girdi.
Yönetim, hücum hattında takımdan ayrılacak isimler sebebiyle transfer çalışmalarına başladı.
Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı lacivertliler yeni sezon için golcü arayışına girdi.
Yönetim, hücum hattında takımdan ayrılacak isimler sebebiyle transfer çalışmalarına başladı.
Kanarya'da özellikle Enner Valencia'nın sezon sonunda vedasına kesin gözüyle bakılıyor.
Joao Pedro ile Joshua King'in sık sık sakatlanması, Michy Batshuayi'den de istenen verimin alınamaması sarı lacivertlilerin elini kolunu bağladı.
Bu doğrultuda Ali Koç ve kurmayları forvet transferi için harekete geçti.
Sarı lacivertli ekibin yeni sezonda Milan forması giyen Olivier Giroud'yu kadrosuna katmak istediği belirtilmişti.
Haziran ayında İtalyan deviyle kontratı sona erecek yıldız futbolcu için nabız yoklandığı iddia edilmişti.
Ancak transferde sürpriz bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'ye Giroud transferinde kötü haber geldi.
Konuyla ilgili gelişmeyi İtalyan basını duyurdu.
Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Tuttomercatoweb'ten derlediği habere göre Milan, Olivier Giroud ile sözleşme yenileme kararı aldı.
Çizme temsilcisinin, 37 yaşındaki santrfor ile 10 gün içinde yeni sözleşme imzalayacağı bildirildi.
Giroud'nun senelik 3.5 milyon Euro ücret kazanacağı ifade edildi.
1.92 boyundaki golcünün Milano ekibiyle 1 senelik anlaşma yapması bekleniyor.
Olivier Giroud bu sezon İtalya'da 34 maça çıktı.
Başarılı futbolcu bu karşılaşmalarda 12 gol attı.
Ayrıca 8 de asist kaydetti.
Giroud'nun güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
Fransız golcün kariyerinde Chelsea, Arsenal, Grenoble, FC Istres ve Montpellier gibi takımlarda forma giymişti.