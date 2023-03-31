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Fenerbahçe peşineydi! Milan'dan sürpriz Oliveier Giroud kararı

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor. Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler forvet hattına takviye yapmak için yoğun mesai harcıyor. Fransız golcü Oliveier Giroud'yu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar... | FB TRANSFER

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2023 Cuma 16:19
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Olivier Giroud gelişmesi! Milan...

Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Olivier Giroud gelişmesi! Milan...

Sarı lacivertliler yeni sezon için golcü arayışına girdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Olivier Giroud gelişmesi! Milan...

Yönetim, hücum hattında takımdan ayrılacak isimler sebebiyle transfer çalışmalarına başladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Olivier Giroud gelişmesi! Milan...

Kanarya'da özellikle Enner Valencia'nın sezon sonunda vedasına kesin gözüyle bakılıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Olivier Giroud gelişmesi! Milan...

Joao Pedro ile Joshua King'in sık sık sakatlanması, Michy Batshuayi'den de istenen verimin alınamaması sarı lacivertlilerin elini kolunu bağladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Olivier Giroud gelişmesi! Milan...

Bu doğrultuda Ali Koç ve kurmayları forvet transferi için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Olivier Giroud gelişmesi! Milan...

Sarı lacivertli ekibin yeni sezonda Milan forması giyen Olivier Giroud'yu kadrosuna katmak istediği belirtilmişti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Olivier Giroud gelişmesi! Milan...

Haziran ayında İtalyan deviyle kontratı sona erecek yıldız futbolcu için nabız yoklandığı iddia edilmişti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Olivier Giroud gelişmesi! Milan...

Ancak transferde sürpriz bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Olivier Giroud gelişmesi! Milan...

Fenerbahçe'ye Giroud transferinde kötü haber geldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Olivier Giroud gelişmesi! Milan...

Konuyla ilgili gelişmeyi İtalyan basını duyurdu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Olivier Giroud gelişmesi! Milan...

Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Tuttomercatoweb'ten derlediği habere göre Milan, Olivier Giroud ile sözleşme yenileme kararı aldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Olivier Giroud gelişmesi! Milan...

Çizme temsilcisinin, 37 yaşındaki santrfor ile 10 gün içinde yeni sözleşme imzalayacağı bildirildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Olivier Giroud gelişmesi! Milan...

Giroud'nun senelik 3.5 milyon Euro ücret kazanacağı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Olivier Giroud gelişmesi! Milan...

1.92 boyundaki golcünün Milano ekibiyle 1 senelik anlaşma yapması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Olivier Giroud gelişmesi! Milan...

Olivier Giroud bu sezon İtalya'da 34 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Olivier Giroud gelişmesi! Milan...

Başarılı futbolcu bu karşılaşmalarda 12 gol attı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Olivier Giroud gelişmesi! Milan...

Ayrıca 8 de asist kaydetti.

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