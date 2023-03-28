Fenerbahçe'den Artur bombası! Transferi böyle duyurdu

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile birlikte şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile birlikte şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerde son günlerde en çok konuşulan konulardan biri Jorge Jesus'un takımdaki geleceği oldu.
Portekizli hoca, sezon başında Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Adı Brezilya Milli Takımı ve Flamengo ile anılan deneyimli çalıştırıcı, geçtiğimiz günlerde mayıs ayında sözleşmesinin biteceğini vurgulayarak ayrılık sinyali vermişti.
Jesus'un geleceği merak konusu olurken, 68 yaşındaki çalıştırıcı Portekiz basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Sport TV'ye konuşan Jorge Jesus, Brezilya Milli Takımı iddialarıyla ilgili de konuştu.
BREZİLYA'YI ÇALIŞTIRMAK İSTEMEYEN HERHANGİ BİR TEKNİK DİREKTÖR VAR MI?
Jesus, "Dünyada Brezilya'ya teknik direktörlük yapmak istemeyen herhangi bir teknik direktör var mı? Benimle kimse görüşmedi. Sözleşmem mayıs ayında bitiyor. Sonra ne olacağını göreceğiz."
SEZON BİTTİĞİNDE HAREKETE GEÇECEĞİM
"Sezon bittiğinde harekete geçeceğim. Her zaman böyle yapıyorum. Hemen karar vermiyorum. Türkiye'de kalıp kalmayacağımı göreceksiniz"
BREZİLYA'YI ÇALIŞTIRMAYI KİM İSTEMEZ?
"Brezilya Milli Takımı'na kim teknik direktörlük yapmak istemez ki? Belki Real Madrid'de ya da Barcelona'da çalışıyor olsam... Bir milli takımın başına geçmek için uygun muyum, çok az ama bir hipotez olabilir"
SADECE ŞAMPİYONLUK KAZANABİLECEK TAKIMLARI ÇALIŞTIRIRIM
"Sadece şampiyonluk kazanabilecek takımları kabul ederim, kulüplerimi bu şekilde seçiyorum. Hiçbir şey kazanamayacağım bir kulüpte teknik direktörlük yapmam."
SÖZLEŞMEM BİTTİĞİNDE NE OLACAĞINI GÖRECEKSİNİZ
"Kariyerimde her şey bir olasılık. Hiçbir şeyi bir kenara bırakamam. Aralarından seçim yapabileceğim birçok şey var ve mayıs ayında sözleşmem bittiğinde ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.
Jorge Jesus ile ilgili ayrılık iddiaları gün geçtikçe güçlenen Fenerbahçe'de bir yandan transfer çalışmaları devam ediyor.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen sarı-lacivertliler, dünyanın dört bir yanından oyuncu arayışlarını sürdürüyor.
Fenerbahçe'de çalışmalar tam gaz devam ederken, sarı-lacivertlilerle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
FENERBAHÇE'DEN ARTUR'A KANCA
UOL Esporte muhabiri Bruno Andrade, Fenerbahçe'nin RB Bragantino forması giyen Artur'u transfer etmek istediğini yazdı.
PALMEIRAS VE AL RAYYAN DA İSTİYOR
Andrade, Brezilyalı kanat oyuncusunu Fenerbahçe'nin dışında eski takımı Palmeiras ve Al Rayyan'ın da istediğini duyurdu.
Brezilyalı gazeteci ayrıca RB Bragantino'nun Artur için 10 milyon Euro bonservis bedeli istediğini yazdı.
Artur bu sezon RB Bragantino formasıyla 16 maça çıktı.
Brezilyalı kanat oyuncusu, 3 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
25 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2024'e kadar devam ediyor.
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