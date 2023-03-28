Fenerbahçe'den Artur bombası! Transferi böyle duyurdu

BREZİLYA'YI ÇALIŞTIRMAYI KİM İSTEMEZ?

"Brezilya Milli Takımı'na kim teknik direktörlük yapmak istemez ki? Belki Real Madrid'de ya da Barcelona'da çalışıyor olsam... Bir milli takımın başına geçmek için uygun muyum, çok az ama bir hipotez olabilir"