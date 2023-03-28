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Fenerbahçe'den Artur bombası! Transferi böyle duyurdu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: 2023/2024 sezonu için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe rotasını Güney Amerika'ya çevirdi. Brezilyalı gazeteci Bruno Andrade, sarı-lacivertlilerle ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya attı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 10:06
Mert Kılıç
Fenerbahçe'den Artur bombası! Transferi böyle duyurdu

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile birlikte şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'den Artur bombası! Transferi böyle duyurdu

Sarı-lacivertlilerde son günlerde en çok konuşulan konulardan biri Jorge Jesus'un takımdaki geleceği oldu.

Fenerbahçe'den Artur bombası! Transferi böyle duyurdu

Portekizli hoca, sezon başında Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Fenerbahçe'den Artur bombası! Transferi böyle duyurdu

Adı Brezilya Milli Takımı ve Flamengo ile anılan deneyimli çalıştırıcı, geçtiğimiz günlerde mayıs ayında sözleşmesinin biteceğini vurgulayarak ayrılık sinyali vermişti.

Fenerbahçe'den Artur bombası! Transferi böyle duyurdu

Jesus'un geleceği merak konusu olurken, 68 yaşındaki çalıştırıcı Portekiz basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'den Artur bombası! Transferi böyle duyurdu

Sport TV'ye konuşan Jorge Jesus, Brezilya Milli Takımı iddialarıyla ilgili de konuştu.

Fenerbahçe'den Artur bombası! Transferi böyle duyurdu

BREZİLYA'YI ÇALIŞTIRMAK İSTEMEYEN HERHANGİ BİR TEKNİK DİREKTÖR VAR MI?

Jesus, "Dünyada Brezilya'ya teknik direktörlük yapmak istemeyen herhangi bir teknik direktör var mı? Benimle kimse görüşmedi. Sözleşmem mayıs ayında bitiyor. Sonra ne olacağını göreceğiz."

Fenerbahçe'den Artur bombası! Transferi böyle duyurdu

SEZON BİTTİĞİNDE HAREKETE GEÇECEĞİM

"Sezon bittiğinde harekete geçeceğim. Her zaman böyle yapıyorum. Hemen karar vermiyorum. Türkiye'de kalıp kalmayacağımı göreceksiniz"

Fenerbahçe'den Artur bombası! Transferi böyle duyurdu

BREZİLYA'YI ÇALIŞTIRMAYI KİM İSTEMEZ?

"Brezilya Milli Takımı'na kim teknik direktörlük yapmak istemez ki? Belki Real Madrid'de ya da Barcelona'da çalışıyor olsam... Bir milli takımın başına geçmek için uygun muyum, çok az ama bir hipotez olabilir"

Fenerbahçe'den Artur bombası! Transferi böyle duyurdu

SADECE ŞAMPİYONLUK KAZANABİLECEK TAKIMLARI ÇALIŞTIRIRIM

"Sadece şampiyonluk kazanabilecek takımları kabul ederim, kulüplerimi bu şekilde seçiyorum. Hiçbir şey kazanamayacağım bir kulüpte teknik direktörlük yapmam."

Fenerbahçe'den Artur bombası! Transferi böyle duyurdu

SÖZLEŞMEM BİTTİĞİNDE NE OLACAĞINI GÖRECEKSİNİZ

"Kariyerimde her şey bir olasılık. Hiçbir şeyi bir kenara bırakamam. Aralarından seçim yapabileceğim birçok şey var ve mayıs ayında sözleşmem bittiğinde ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den Artur bombası! Transferi böyle duyurdu

Jorge Jesus ile ilgili ayrılık iddiaları gün geçtikçe güçlenen Fenerbahçe'de bir yandan transfer çalışmaları devam ediyor.

Fenerbahçe'den Artur bombası! Transferi böyle duyurdu

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen sarı-lacivertliler, dünyanın dört bir yanından oyuncu arayışlarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'den Artur bombası! Transferi böyle duyurdu

Fenerbahçe'de çalışmalar tam gaz devam ederken, sarı-lacivertlilerle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'den Artur bombası! Transferi böyle duyurdu

FENERBAHÇE'DEN ARTUR'A KANCA

UOL Esporte muhabiri Bruno Andrade, Fenerbahçe'nin RB Bragantino forması giyen Artur'u transfer etmek istediğini yazdı.

Fenerbahçe'den Artur bombası! Transferi böyle duyurdu

PALMEIRAS VE AL RAYYAN DA İSTİYOR

Andrade, Brezilyalı kanat oyuncusunu Fenerbahçe'nin dışında eski takımı Palmeiras ve Al Rayyan'ın da istediğini duyurdu.

Fenerbahçe'den Artur bombası! Transferi böyle duyurdu

Brezilyalı gazeteci ayrıca RB Bragantino'nun Artur için 10 milyon Euro bonservis bedeli istediğini yazdı.

Fenerbahçe'den Artur bombası! Transferi böyle duyurdu

Artur bu sezon RB Bragantino formasıyla 16 maça çıktı.

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