Fenerbahçe Zenit'le iş birliği yapacağını açıkladı!

Fenerbahçe, Rus ekibi Zenit'le iş birliği anlaşması yaptıklarını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Fenerbahçemiz ile Zenit arasında yapılan görüşmelerin ardından önemli bir iş birliği anlaşması yapıldı.

Liglere verilen milli arada tüm geliri afet bölgelerindeki vatandaşlarımıza bağışlanacak özel maçta bir araya gelen Kulübümüz ile Zenit Kulübü arasında önemli bir adıma imza atıldı.

Erkek futbol, kadın futbol ve erkek basketbol takımlarını kapsayacak ve 2 yıl geçerli olacak bu iş birliğimiz neticesinde birçok proje birlikte gerçekleştirilebilecek.

Bu özel anlaşma çerçevesinde;

Her iki kulüp arasında her yaşta ve branşta hazırlık maçları ile turnuvalar organize edilebilecek,

Antrenör değişim ve eğitim programları ile profesyonellerin eğitimi ve değişimi de yapılabilecek.

Fenerbahçe Akademi için de Zenit Kulübü ile genç oyuncu değişim programları da dahil olmak üzere amatör futbolun gelişimi için muhtelif iş birliği içinde olacak.

Önemli bir partnerlik olarak gördüğümüz, kısa, orta ve uzun vadede daha kapsamlı şekilde gelişim göstereceğine ve olumlu yansımalar elde edeceğimize inandığımız bu adımın Kulübümüz için faydalı olmasını diliyoruz.