Fenerbahçelileri şoke eden ayrılık! Transfer böyle açıklandı

Bu sezon hedefi şampiyonluk olan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile kıyasıya rekabet içinde.
Bu sezon hedefi şampiyonluk olan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile kıyasıya rekabet içinde.
Son olarak Alanyaspor'u 3-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, zirveye yaklaştı.
Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemeyi amaçlayan Fenerbahçe, seri galibiyetleri sürdürmek istiyor.
Şampiyonluk iddiasına devam eden Kanarya'da sözleşmesi bitecek isimlerin son durumu önem teşkil ediyor.
Görüşmeler devam ederken, son olarak Altay Bayındır ile sözleşme yenilendi.
Başarılı file bekçisiyle anlaşma sağlanmasının ardından 4 yıllık yeni kontrat imzalandı.
Öte yandan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Miha Zajc ile de temaslar yapılıyor.
Sloven futbolcu ile yapılan görüşmelerin olumlu devam ettiği ve yakın zamanda olumlu yönde sonuçlanabileceği ifade ediliyor.
JORGE JESUS VE VALENCIA...
Fenerbahçe'de gelecekleri en çok merak edilen isimler arasında teknik direktör Jorge Jesus ve Enner Valencia geliyor.
Brezilyalı gazeteci Galvao Bueno Fenerbahçe'deki son durumları merak edilen Jorge Jesus ve Enner Valencia hakkında çarpıcı sözler kullandı.
JORGE JESUS AYRILIYOR!
Galvao, Türkiye'de sezonun sona ermesinin ardından teknik direktör Jorge Jesus'un takımdan ayrılacağını iddia etti.
Öte yandan Galvao, Fenerbahçe'den ayrılacak ismin sadece Jorge Jesus olmayacağını söyledi.
ENNER VALENCIA DA GİDİYOR!
Fenerbahçe'deki sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Enner Valencia ile ilgili de konuşan Brezilyalı gazeteci, çarpıcı sözler sarf etti.
İşte o sözler...
"Enner Valencia'nın Internacional ile bir ön sözleşmesi bulunuyor. Yönetim bu konuyu kamuoyuna açıklamasa da kulübün sezon sonundaki en büyük transferi olarak görülüyor."
"Valencia'nın Fenerbahçe'deki sözleşmesinin sona ermesinin ardından temmuz ayında Internacional için Porto Alegre'de olması bekleniyor."