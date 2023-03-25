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Fenerbahçelileri şoke eden ayrılık! Transfer böyle açıklandı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan isimler görüşmeler son sürat devam ediyor. Son olarak Altay Bayındır'a imza attıran Kanarya'da Miha Zajc'da da anlaşma yakın. Kanarya'da taraftarın sevgilisi konumundaki yıldız futbolcu hakkında ise şoke eden bir haber geldi. Ayrılığı açıklanan ismin yeni adresi de duyuruldu. İşte flaş gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 13:05 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 13:05
Fenerbahçelileri şoke eden ayrılık! Transfer böyle açıklandı

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemeyi amaçlayan Fenerbahçe, seri galibiyetleri sürdürmek istiyor.

Fenerbahçelileri şoke eden ayrılık! Transfer böyle açıklandı

Şampiyonluk iddiasına devam eden Kanarya'da sözleşmesi bitecek isimlerin son durumu önem teşkil ediyor.

Fenerbahçelileri şoke eden ayrılık! Transfer böyle açıklandı

Görüşmeler devam ederken, son olarak Altay Bayındır ile sözleşme yenilendi.

Fenerbahçelileri şoke eden ayrılık! Transfer böyle açıklandı

Başarılı file bekçisiyle anlaşma sağlanmasının ardından 4 yıllık yeni kontrat imzalandı.

Fenerbahçelileri şoke eden ayrılık! Transfer böyle açıklandı

Öte yandan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Miha Zajc ile de temaslar yapılıyor.

Fenerbahçelileri şoke eden ayrılık! Transfer böyle açıklandı

Sloven futbolcu ile yapılan görüşmelerin olumlu devam ettiği ve yakın zamanda olumlu yönde sonuçlanabileceği ifade ediliyor.

Fenerbahçelileri şoke eden ayrılık! Transfer böyle açıklandı

JORGE JESUS VE VALENCIA...
Fenerbahçe'de gelecekleri en çok merak edilen isimler arasında teknik direktör Jorge Jesus ve Enner Valencia geliyor.

Fenerbahçelileri şoke eden ayrılık! Transfer böyle açıklandı

Brezilyalı gazeteci Galvao Bueno Fenerbahçe'deki son durumları merak edilen Jorge Jesus ve Enner Valencia hakkında çarpıcı sözler kullandı.

Fenerbahçelileri şoke eden ayrılık! Transfer böyle açıklandı

JORGE JESUS AYRILIYOR!
Galvao, Türkiye'de sezonun sona ermesinin ardından teknik direktör Jorge Jesus'un takımdan ayrılacağını iddia etti.

Fenerbahçelileri şoke eden ayrılık! Transfer böyle açıklandı

Öte yandan Galvao, Fenerbahçe'den ayrılacak ismin sadece Jorge Jesus olmayacağını söyledi.

Fenerbahçelileri şoke eden ayrılık! Transfer böyle açıklandı

ENNER VALENCIA DA GİDİYOR!
Fenerbahçe'deki sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Enner Valencia ile ilgili de konuşan Brezilyalı gazeteci, çarpıcı sözler sarf etti.

İşte o sözler...

Fenerbahçelileri şoke eden ayrılık! Transfer böyle açıklandı

"Enner Valencia'nın Internacional ile bir ön sözleşmesi bulunuyor. Yönetim bu konuyu kamuoyuna açıklamasa da kulübün sezon sonundaki en büyük transferi olarak görülüyor."

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