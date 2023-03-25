FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya bir Güney Koreli daha! 1 yıldır...

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmaylar gelecek sezon adına transfer çalışmalarına hız verdi. Napoli'ye rekor bedelle giden Kim Min Jae'nin referansıyla Jin Ho Jo'yu kadrosuna katan Fenerbahçe'nin bir Güney Koreli yıldızın daha peşine düştüğü öne sürüldü.
Sarı-lacivertlilerin yaklaşık 1 yıldır takip ettiği genç yıldız için harekete geçtiği belirtildi. İşte transfer haberinin ayrıntıları...
Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda Kim Min Jae'yi kadrosuna dahil eden Fenerbahçe, Güney Koreli yıldızdan çılgın bir gelir elde etti.