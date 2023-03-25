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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya bir Güney Koreli daha! 1 yıldır...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin 1 yıldır takip ettiği isim ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 12:48
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya bir Güney Koreli daha! 1 yıldır...

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmaylar gelecek sezon adına transfer çalışmalarına hız verdi. Napoli'ye rekor bedelle giden Kim Min Jae'nin referansıyla Jin Ho Jo'yu kadrosuna katan Fenerbahçe'nin bir Güney Koreli yıldızın daha peşine düştüğü öne sürüldü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya bir Güney Koreli daha! 1 yıldır...

Sarı-lacivertlilerin yaklaşık 1 yıldır takip ettiği genç yıldız için harekete geçtiği belirtildi. İşte transfer haberinin ayrıntıları...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya bir Güney Koreli daha! 1 yıldır...

Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda Kim Min Jae'yi kadrosuna dahil eden Fenerbahçe, Güney Koreli yıldızdan çılgın bir gelir elde etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya bir Güney Koreli daha! 1 yıldır...

26 yaşındaki savunmacı gösterdiği performans sonrası Napoli'nin yolunu tuttu. Napoli, Kim Min Jae için Fenerbahçe'ye 18 milyon 50 bin euro bonservis bedeli ödedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya bir Güney Koreli daha! 1 yıldır...

Fenerbahçe'de Güney Kore'den bir diğer transfer Jin Ho Jo oldu. Genç yetenek, sarı-lacivertli formayla ilk maçına Zenit karşısında çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya bir Güney Koreli daha! 1 yıldır...

Altyapıda gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Jin Ho Jo, Zenit karşısında gösterdiği performansla en fazla beğenilen isimler arasında yer aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya bir Güney Koreli daha! 1 yıldır...

Jin Ho Jo, Jeonbuk Hyundai altyapısından bedelsiz olarak kadroya katıldı. Fenerbahçe, Güney Koreli futbolcuyla geçtiğimiz ay profesyonel sözleşme imzaladı. 19 yaşındaki orta saha ile 30 Haziran 2026'ya kadar anlaşma sağlandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya bir Güney Koreli daha! 1 yıldır...

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe, Kim Min Jae'nin bıraktığı pozitif etkilerin ardından Güney Kore'de transfer konusundaki araştırmalarını sıklaştırdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya bir Güney Koreli daha! 1 yıldır...

Bu doğrultuda harekete geçen sarı-lacivertliler, Güney Kore'de Gwangju forması giyen 20 yaşındaki futbolcu Ji-Sung Eom'u takibe aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya bir Güney Koreli daha! 1 yıldır...

Sağ ayağını etkin şekilde kullanabilen Güney Koreli yetenek, birden fazla mevkide forma giyebiliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya bir Güney Koreli daha! 1 yıldır...

Sol açık ve sağ açık mevkilerinin dışında 10 numara pozisyonunda da oynayabilen 1.74 boyundaki futbolcuya Transfermarkt verilerine göre 650 bin euro değer biçiliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya bir Güney Koreli daha! 1 yıldır...

Futbolcuyla ilgili, Kim Min-Jae'nin de Fenerbahçe'ye olumlu referans verdiği öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya bir Güney Koreli daha! 1 yıldır...

Güney Kore Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde adından söz ettiren ve U17 Dünya Kupası'nda 5 maçta 1 gol 1 asist üreten futbolcu, 2021 yılında K Lig Classic'te Gwangju FC formasıyla 37 maça çıktı. 2289 dakika süre alan Eom, takımına 4 gol 1 asistlik katkı sağladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya bir Güney Koreli daha! 1 yıldır...

Fenerbahçe'nin yaklaşık 1 yıla yakın süreden beri takibe aldığı futbolcu, 2022 sezonunda Gwangju'da 28 maçta 10 gole etki etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya bir Güney Koreli daha! 1 yıldır...

9 gol atan Eom, 1 kez de arkadaşlarına asist yaptı. Güney Koreli futbolcu bu sezon da 3 maçta 192 dakika süre aldı ve 1 gol 1 asist kaydetti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya bir Güney Koreli daha! 1 yıldır...

Öte yandan Fenerbahçe'nin radarındaki Eom'un da Kanarya'yı Avrupa'ya açılan bir kapı olarak gördüğü ve transfere sıcak baktığı gelen haberler arasında.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya bir Güney Koreli daha! 1 yıldır...

Fenerbahçe, Eom transferini gerçekleştirmesi halinde oyuncuyu önce geliştirmeyi, sonra da iyi bir gelirle Avrupa kulüplerine satışını gerçekleştirmeyi hedefliyor.

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