Derbiyi kazanacağız

Valencia milli ara sonrası oynayacakları Beşiktaş derbisine de değindi. Usta krampon, "İlk maçın gollü geçmesi bekleniyordu ama tam tersi oldu. Derbilerin sonucunu kestirmek elbette çok güçtür. Fakat sahamızda kazanan taraf olmak için gerekeni yapacağız" dedi.
Valencia milli ara sonrası oynayacakları Beşiktaş derbisine de değindi. Usta krampon, "İlk maçın gollü geçmesi bekleniyordu ama tam tersi oldu. Derbilerin sonucunu kestirmek elbette çok güçtür. Fakat sahamızda kazanan taraf olmak için gerekeni yapacağız" dedi.