Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Zenit maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Fenerbahçe - Zenit maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak amacıyla spor kulüpleri hazırlık müsabakalarını sürdürüyor. Milli arada Fenerbahçe, Rusya temsilcisi Zenit ile karşılaşacak. Müsabakanın gelirleri değrem bölgesine bağışlanacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Zenit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 15:22 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 16:10
Fenerbahçe - Zenit maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Asrın felaketi Kahramanmaraş depreminin yaralarını sarmak ve bağış gücünü arttırmak amacıyla Fenerbahçe, Zenit ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Zenit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - ZENİT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Zenit maçı 23 Mart Perşembe günü 19:00'da karşı karşıya gelecek. Müsabaka FB TV ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - ZENIT MAÇI BİLET FİYATLARI

Fenerium Alt Avis Tribünü: 100 TL
Maraton Alt Tribün: 100 TL
Kale Arkaları: 50 TL

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