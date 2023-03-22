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FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır ile ilgili bomba iddia! Galatasaray...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-1'le geçerek haftayı 3 puanla kapatan Fenerbahçe'de Akdeniz ekibiyle oynanan karşılaşma sonrası Altay Bayındır ile yeni sözleşme imzalanmıştı. Milli kaleciyle ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 15:32 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 15:33
FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır ile ilgili bomba iddia! Galatasaray...

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır 4 yıllık yeni sözleşmeye imza attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır ile ilgili bomba iddia! Galatasaray...

İmza töreninden sonra konuşan tecrübeli kaleci, "Çok mutluyum. 4 yıl daha bu büyük camia ile birlikte sahada mücadele vereceğim için çok mutluyum. İnşallah gelecek 4 yıl, geçmişte bıraktığım 4 yıldan daha güzel, daha keyifli, daha mutlu, daha huzurlu geçer" dedi

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır ile ilgili bomba iddia! Galatasaray...

AVRUPA İHTİMALİ ORTADAN KALKMADI

Altay Bayındır ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe Yönetimi sezon sonunda gelecek transfer tekliflerini değerlendirmeye alacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır ile ilgili bomba iddia! Galatasaray...

24 yaşındaki eldiven, bu sezon 37 maçta görev aldı. Kalesinde 39 gol gördü, 14 kez de gol yemeden maçı tamamladı. Fenerbahçe formasıyla toplamda 138 maça çıkan Altay, 154 gol yerken 42 maçta da gole izin vermedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır ile ilgili bomba iddia! Galatasaray...

SIRADA ZAJC VE VALENCIA VAR

Altay Bayındır ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalayan Fenerbahçe Yönetimi, sözleşmesi sona erecek olan diğer yıldızları için de çalışmalarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır ile ilgili bomba iddia! Galatasaray...

Sarı-Lacivertliler, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Sloven orta saha Miha Zajc ve Enner Valencia ile görüşmelerini sürdürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır ile ilgili bomba iddia! Galatasaray...

İki yıldızla da yeni sözleşmelerin imzalanması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır ile ilgili bomba iddia! Galatasaray...

GALATASARAY PUSUDA BEKLEDİ

Fenerbahçe, Altay Bayındır ile yeni sözleşme imzalarken ezeli rakibi Galatasaray'ın pusuda beklediği ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır ile ilgili bomba iddia! Galatasaray...

Takvim'in haberine göre; Fernando Muslera sonrası kaleyi sağlama almak isteyen Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır'ın aklını çelmek için uğraştığı öne sürülüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır ile ilgili bomba iddia! Galatasaray...

İMZA ATMAZSANIZ GÖRÜŞELİM

İddialara göre Galatasaray Yönetimi'ne yakın bazı isimler Altay Bayındır'ın menajerine ulaştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır ile ilgili bomba iddia! Galatasaray...

"Galatasaray süreci yakından takip ediyor. Fenerbahçe'ye imza atmazsanız sezon sonunda size teklif yapacaklar" mesajını iletti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır ile ilgili bomba iddia! Galatasaray...

Bu görüşmenin yaşandığı dönemde Sarı-Lacivertliler ile milli kaleci arasında sözleşme pazarlıklarının kilitlendi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır ile ilgili bomba iddia! Galatasaray...

Ekonomik olarak arada ciddi farklar olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır ile ilgili bomba iddia! Galatasaray...

Ancak Sarı-Lacivertli yönetimin, Galatasaray'ın yaptığı hamleyi öğrendi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır ile ilgili bomba iddia! Galatasaray...

Bunun üzerine teklifini ciddi oranda artırarak Altay Bayındır'la hemen yeni sözleşme imzaladığı belirlendi.

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