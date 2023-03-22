FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır ile ilgili bomba iddia! Galatasaray...

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır 4 yıllık yeni sözleşmeye imza attı.
Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır 4 yıllık yeni sözleşmeye imza attı.
İmza töreninden sonra konuşan tecrübeli kaleci, "Çok mutluyum. 4 yıl daha bu büyük camia ile birlikte sahada mücadele vereceğim için çok mutluyum. İnşallah gelecek 4 yıl, geçmişte bıraktığım 4 yıldan daha güzel, daha keyifli, daha mutlu, daha huzurlu geçer" dedi
AVRUPA İHTİMALİ ORTADAN KALKMADI
Altay Bayındır ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe Yönetimi sezon sonunda gelecek transfer tekliflerini değerlendirmeye alacak.
Altay Bayındır'ı elde tutmak isteyen Sarı-Lacivertliler astronomik bir teklif gelmesi durumunda oyuncusunun Avrupa'ya gidişine izin verecek.
Aksi taktirde Altay, Fenerbahçe ile yoluna devam edecek.
37 MAÇTA OYNADI… 39 GOL YEDİ
2019 yılında Süper Lig ekibi Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euroya transfer olan Altay Bayındır kısa süre içinde gösterdiği başarılı performansla milli takıma kadar yükseldi.
24 yaşındaki eldiven, bu sezon 37 maçta görev aldı. Kalesinde 39 gol gördü, 14 kez de gol yemeden maçı tamamladı. Fenerbahçe formasıyla toplamda 138 maça çıkan Altay, 154 gol yerken 42 maçta da gole izin vermedi.
SIRADA ZAJC VE VALENCIA VAR
Altay Bayındır ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalayan Fenerbahçe Yönetimi, sözleşmesi sona erecek olan diğer yıldızları için de çalışmalarını sürdürüyor.
İki yıldızla da yeni sözleşmelerin imzalanması bekleniyor.
GALATASARAY PUSUDA BEKLEDİ
Fenerbahçe, Altay Bayındır ile yeni sözleşme imzalarken ezeli rakibi Galatasaray'ın pusuda beklediği ortaya çıktı.
Takvim'in haberine göre; Fernando Muslera sonrası kaleyi sağlama almak isteyen Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır'ın aklını çelmek için uğraştığı öne sürülüyor.
İMZA ATMAZSANIZ GÖRÜŞELİM
İddialara göre Galatasaray Yönetimi'ne yakın bazı isimler Altay Bayındır'ın menajerine ulaştı.
"Galatasaray süreci yakından takip ediyor. Fenerbahçe'ye imza atmazsanız sezon sonunda size teklif yapacaklar" mesajını iletti.
Bu görüşmenin yaşandığı dönemde Sarı-Lacivertliler ile milli kaleci arasında sözleşme pazarlıklarının kilitlendi.
Ekonomik olarak arada ciddi farklar olduğu öğrenildi.
Ancak Sarı-Lacivertli yönetimin, Galatasaray'ın yaptığı hamleyi öğrendi.
Bunun üzerine teklifini ciddi oranda artırarak Altay Bayındır'la hemen yeni sözleşme imzaladığı belirlendi.