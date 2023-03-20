Haberler Fenerbahçe Jesus kırmızı gördü, derbide yok

Jesus kırmızı gördü, derbide yok

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Corendon Alanyaspor maçının 68. dakikasında kırmızı kart gördü. Ferdi Kadıoğlu'nun yerde kaldığı pozisyonda faul bekleyen tecrübeli teknik adam hakem Mete Kalkavan'a saha kenarından itiraz etti ve sert bir şekilde tepki gösterdi. Kalkavan da bu tepki sonrası direkt kırmızı kartını çıkardı. Portekizli teknik adam, Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü. Jesus böylece bu sezon 2. kırmızı kartını görmüş oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi 06:50
Jesus kırmızı gördü, derbide yok
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Corendon Alanyaspor maçının 68. dakikasında kırmızı kart gördü. Ferdi Kadıoğlu'nun yerde kaldığı pozisyonda faul bekleyen tecrübeli teknik adam hakem Mete Kalkavan'a saha kenarından itiraz etti ve sert bir şekilde tepki gösterdi. Kalkavan da bu tepki sonrası direkt kırmızı kartını çıkardı. Portekizli teknik adam, Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü. Jesus böylece bu sezon 2. kırmızı kartını görmüş oldu.
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