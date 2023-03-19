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Jorge Jesus kırmızı kart gördü! Beşiktaş derbisinde yok

Süper Lig'de 26. hafta kapanış maçında Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus itirazları sonrası kırmızı kart gördü ve Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2023 Pazar 20:47 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2023 Pazar 20:59
Jorge Jesus kırmızı kart gördü! Beşiktaş derbisinde yok

Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Corendon Alanyaspor maçının 68. dakikasında kırmızı kart gördü.

Ferdi Kadıoğlu'nun yerde kaldığı pozisyonda faul bekleyen tecrübeli teknik adam hakem Mete Kalkavan'a saha kenarından itiraz etti ve sert bir şekilde tepki gösterdi. Kalkavan da bu tepki sonrası direkt kırmızı kartını çıkardı.

Portekizli teknik adam, Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü.

Jesus böylece bu sezon 2. kırmızı kartını görmüş oldu.

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