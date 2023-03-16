Sevilla maçında Fenerbahçe'nin 4 yıldızını izleyecekler!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçta 2-0 mağlup olduğu Sevilla'yı evinde konuk edecek.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçta 2-0 mağlup olduğu Sevilla'yı evinde konuk edecek.
Sarı-lacivertlilerde özellikle İspanya'da ilk yarıda sergilenen futbol büyük umut vermişti.
Takvim'in haberine göre Fenerbahçe'nin Sevilla ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçını sarı-lacivertli takımın yıldız fuitbolcularını izlemek için Avrupa takımlarının scout ekiplerinin de takip edeceği öğrenildi.