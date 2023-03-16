Haberler Fenerbahçe Sevilla maçında Fenerbahçe'nin 4 yıldızını izleyecekler!

Sevilla maçında Fenerbahçe'nin 4 yıldızını izleyecekler!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında Sevilla'yı konuk edecek. Bu maçta sarı-lacivertlilerin 4 yıldız ismi scoutların takibinde olacak. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 13:54
Sevilla maçında Fenerbahçe'nin 4 yıldızını izleyecekler!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçta 2-0 mağlup olduğu Sevilla'yı evinde konuk edecek.

Sevilla maçında Fenerbahçe'nin 4 yıldızını izleyecekler!

Sarı-lacivertlilerde özellikle İspanya'da ilk yarıda sergilenen futbol büyük umut vermişti.

Sevilla maçında Fenerbahçe'nin 4 yıldızını izleyecekler!

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe'nin Sevilla ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçını sarı-lacivertli takımın yıldız fuitbolcularını izlemek için Avrupa takımlarının scout ekiplerinin de takip edeceği öğrenildi.

Sevilla maçında Fenerbahçe'nin 4 yıldızını izleyecekler!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ve Everton, Almanya Bundesliga'dan Dortmund ve İtalya Serie A'dan da Atalanta ve Napoli'nin scoutlarının Sevilla maçlarını takip etmek için geliyor.

Sevilla maçında Fenerbahçe'nin 4 yıldızını izleyecekler!

Sarı-lacivertlilerde Macar stoperi Attila Szalai, Njieryalı sağ bek Osayi Samuel, 18 yaşındaki yıldız futbolcu Arda Güler ve son haftalarda gösterdiği performansla Jesus'un değişilmezleri arasına giren Ferdi Kadıoğlu'nu dikkatle izleyeceği belirtildi.

Sevilla maçında Fenerbahçe'nin 4 yıldızını izleyecekler!

Premier Lig takımlarının scout ekiplerinin Attila Szalai ve Osayi Samuel, Borussia Dortumund'un Arda Güler, Atalanta ve Napoli'nin de Ferdi Kadıoğlu için gözlemci gönderdiği gelen haberler arasında.

Sevilla maçında Fenerbahçe'nin 4 yıldızını izleyecekler!

Scout ekiplerinin bu oyuncuların zorlu Sevilla maçında göstereceği performanslara göre kulüplere sunacağı raporlar, bu futbolcuların olası transferinde önemli rol oynayacak.

Sevilla maçında Fenerbahçe'nin 4 yıldızını izleyecekler!

VALENCIA AÇIKLAMASI!

Brezilya ligi ekiplerinden Internacional'in Başkanı Alessandro Barcellos, Brezilya'da yayın yapan Radio Grenal'e Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonuda bitecek Enner Valencia ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sevilla maçında Fenerbahçe'nin 4 yıldızını izleyecekler!

Barcellos, Valencia'nın transferine ilişkin soruya, "Şu anda Enner Valencia'nın gelmeyeceğini garanti edebilirim.

Sevilla maçında Fenerbahçe'nin 4 yıldızını izleyecekler!

Bugün gelmiyor. 90 gün sonra başka bir şey olabilir.

Sevilla maçında Fenerbahçe'nin 4 yıldızını izleyecekler!

Futbol çok değişken. Bugünden onun geleceğini garanti edemem" yanıtını verdi.

Sevilla maçında Fenerbahçe'nin 4 yıldızını izleyecekler!

Fenerbahçe ile yeni kontrat görüşmelerini sürdüren 33 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu 20 maçta attığı 23 golle Spor Süper Lig'de gol krallığında zirvede yer alıyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe Sevilla'yı böyle yıkacak! İşte Jesus'un imha planı
F.Bahçe nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller
Son dakika deprem | Merkezüssü neresi, şiddeti kaç?
Şap hastalığı nedir, hangi illerde görüldü?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
“Liderliğe tesadüfen yükselmedik" “Liderliğe tesadüfen yükselmedik" 13:31
Mertens'ten G.Saraylıları yıkan haber! Mertens'ten G.Saraylıları yıkan haber! 13:06
Sezon sonunda gidiyor mu? Kulüp başkanı açıkladı Sezon sonunda gidiyor mu? Kulüp başkanı açıkladı 12:40
Fenerbahçe - Sevilla maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Sevilla maçı saat kaçta? 12:25
Infantino yeniden FIFA başkanı oldu Infantino yeniden FIFA başkanı oldu 12:22
F.Bahçe Sevilla'yı böyle yıkacak! İşte Jesus'un imha planı F.Bahçe Sevilla'yı böyle yıkacak! İşte Jesus'un imha planı 12:14
Daha Eski
Trabzonspor'un toplam borcu belli oldu Trabzonspor'un toplam borcu belli oldu 11:39
Güneş onayı verdi! Kalıyor Güneş onayı verdi! Kalıyor 11:31
Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı 11:29
Zaniolo için dev rakam! Zaniolo için dev rakam! 11:08
Spor Toto 1. Lig’de 27. hafta başlıyor! İşte maç programı Spor Toto 1. Lig’de 27. hafta başlıyor! İşte maç programı 10:50
Süper Lig’de 26. hafta yarın başlayacak Süper Lig’de 26. hafta yarın başlayacak 10:43