Rolümüz önemli

Diego Rossi, Sevilla maçı öncesi konuştu. Başarılı futbolcu "Bize bu maçta goller lazım. İlk maçta aldığımız sonuçtan dolayı ofansif oyuncuların rolü önemli olacak. Bu maça en iyi şekilde hazırlandık. Bir oyuncu her zaman takımına yardım etmek ister. Asist yapmaya çalışıyorum. Yüzde veremem ama her gün bir önceki günden daha iyi olabilmek için çalışmaları sürdürüyorum." diye konuştu.
Diego Rossi, Sevilla maçı öncesi konuştu. Başarılı futbolcu "Bize bu maçta goller lazım. İlk maçta aldığımız sonuçtan dolayı ofansif oyuncuların rolü önemli olacak. Bu maça en iyi şekilde hazırlandık. Bir oyuncu her zaman takımına yardım etmek ister. Asist yapmaya çalışıyorum. Yüzde veremem ama her gün bir önceki günden daha iyi olabilmek için çalışmaları sürdürüyorum." diye konuştu.