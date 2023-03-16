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FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci'ye sürpriz talip! Ada yolcusu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Transfer çalışmalarının sürdüğü Fenerbahçe'de, sıcak gelişmeler yaşanıyor. Takımın bu sezon en çok eleştirilen isimlerinden İrfan Can Kahveci'ye sürpriz bir talip çıktı. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 09:04
FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci'ye sürpriz talip! Ada yolcusu

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci'ye sürpriz talip! Ada yolcusu

Sarı-lacivertli takımda, sezon sonu ayrılacak isimler merak ediliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci'ye sürpriz talip! Ada yolcusu

Kanarya'da şu sıralarda en çok eleştirilen isimlerin başında gelen İrfan Can Kahveci'yle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci'ye sürpriz talip! Ada yolcusu

Yıldız futbolcunun adı Hull City ile anılmaya başlandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci'ye sürpriz talip! Ada yolcusu

İngiliz ekibinin sezon bitiminde 27 yaşındaki oyuncu için teklif götüreceği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci'ye sürpriz talip! Ada yolcusu

Bu sezon 30 maçta görev alan İrfan Can, bu müsabakalarda 6 gole imzasını atarken 3 de asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci'ye sürpriz talip! Ada yolcusu

27 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci'ye sürpriz talip! Ada yolcusu

İRFAN CAN KAHVECİ KİMDİR?

15 Temmuz 1995 tarihinde Çorum'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci'ye sürpriz talip! Ada yolcusu

Profesyonel futbol kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci'ye sürpriz talip! Ada yolcusu

4 Ocak 2017'de Gençlerbirliği'nden 1.61 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Başakşehir'e transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci'ye sürpriz talip! Ada yolcusu

31 Ocak 2021 tarihinde ise 7 milyon euro bedelle Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci'ye sürpriz talip! Ada yolcusu

1.76 cm boyundaki İrfan Can Kahveci, forvet hattında sağ kanat olarak görev yapıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci'ye sürpriz talip! Ada yolcusu

Deneyimli futbolcu ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci'ye sürpriz talip! Ada yolcusu

A Milli Futbol Takımı'nın da formasını terleten İrfan Can, toplamda 24 karşılaşmada görev aldı. Bu maçlarda 1 gol kaydetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci'ye sürpriz talip! Ada yolcusu

İrfan Can Kahveci'nin güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon euro...

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