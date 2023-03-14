Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdular! Jesus'un yerine dünyaca ünlü isim

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında perşembe günü Sevilla ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında perşembe günü Sevilla ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı-lacivertliler, İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getirmişti.
Yönetim, Portekizli çalıştırıcıyla tek sezonluk sözleşme imzalamıştı.
Jesus yönetiminde sezona bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe'de ilerleyen haftalarda düşüş başlarken, liderlik de Galatasaray'a kaptırıldı.
2022/2023 sezonunun sonuna doğru yaklaşılırken, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'deki geleceği de merak konusu olmuştu.
Brezilyalı gazeteci Gabriel Resi'ye konuşan Jesus, "Türkiye'de hava çok soğuk ve uyum sağlamakta zorluk çekiyorum. İşler istediğim gibi gitmiyor. Mayıs ayına kadar beni beklemeniz gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Jesus'un açıklamaları gündeme bomba gibi düşerken, deneyimli teknik adamın Vitor Pereira'nın yerine eski takımı Flamengo'nun başına geçeceği iddia edildi.
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un ayrılığına kesin gözüyle bakılırken, sarı-lacivertliler Portekizli çalıştırıcının alternatifini belirledi.
JESUS'UN YERİNE GALLARDO
Brezilya basınından SportBuzz'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, son olarak River Plate'i çalıştıran Arjantinli teknik direktör Marcelo Gallardo'yu gündemine aldı.
Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus'un ayrılığının resmileşmesi sonrası 47 yaşındaki çalıştırıcı için somut adımlar atılması bekleniyor.
İşte o haber...
MARCELO GALLARDO KİMDİR?
Marcelo Gallardo, 18 Ocak 1976 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi.
Futbola River Plate altyapısında başlayan Gallardo; River Plate, Monaco, PSG, D.C. United ve Nacional'de top koşturduktan sonra 2011 yılında futbolu bıraktı.
Arjantinli çalıştırıcı, 2011/2012 sezonunda futbolu bıraktığı takım olan Nacional'in başına geçerek teknik direktörlük kariyerine başladı.
Bir sezon çalıştırdığı Uruguay ekibinin başında 39 maça çıkan Gallardo, 1.95 puan ortalaması tutturdu.
47 yaşındaki teknik adam, 2014 yılında altyapısından yetiştiği ve 10 sezon formasını giydiği River Plate'in başına geçti.
Marcelo Gallardo, 9.5 sezon çalıştırdığı Arjantin ekibiyle 424 maça çıktı.
Gallardo, River Plate'in başında çıktığı 424 maçta 1.88 puan ortalaması elde etti.
Marcelo Gallardo, geçtiğimiz yıl sonunda Arjantin ekibiyle yollarını ayırdı.