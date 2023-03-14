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Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdular! Jesus'un yerine dünyaca ünlü isim

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında 1 yıllık sözleşme imzaladığı Jorge Jesus ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. 68 yaşındaki çalıştırıcı, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye uyum sağlamakta zorluk çektiğini söyleyerek ayrılık sinyali vermişti. Brezilya basını Jesus'un sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılmaya yakın olduğunu duyururken, sarı-lacivertlilerin Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası takımın başına geçirmek istediği dünyaca ünlü ismi de açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 11:37 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 12:01
Mert Kılıç
Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdular! Jesus'un yerine dünyaca ünlü isim

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında perşembe günü Sevilla ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdular! Jesus'un yerine dünyaca ünlü isim

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı-lacivertliler, İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getirmişti.

Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdular! Jesus'un yerine dünyaca ünlü isim

Yönetim, Portekizli çalıştırıcıyla tek sezonluk sözleşme imzalamıştı.

Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdular! Jesus'un yerine dünyaca ünlü isim

Jesus yönetiminde sezona bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe'de ilerleyen haftalarda düşüş başlarken, liderlik de Galatasaray'a kaptırıldı.

Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdular! Jesus'un yerine dünyaca ünlü isim

2022/2023 sezonunun sonuna doğru yaklaşılırken, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'deki geleceği de merak konusu olmuştu.

Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdular! Jesus'un yerine dünyaca ünlü isim

Adı sık sık Brezilya Milli Takımı ve Flamengo ile de anılan Portekizli teknik direktör, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla gündem oldu.

Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdular! Jesus'un yerine dünyaca ünlü isim

Brezilyalı gazeteci Gabriel Resi'ye konuşan Jesus, "Türkiye'de hava çok soğuk ve uyum sağlamakta zorluk çekiyorum. İşler istediğim gibi gitmiyor. Mayıs ayına kadar beni beklemeniz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdular! Jesus'un yerine dünyaca ünlü isim

Jesus'un açıklamaları gündeme bomba gibi düşerken, deneyimli teknik adamın Vitor Pereira'nın yerine eski takımı Flamengo'nun başına geçeceği iddia edildi.

Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdular! Jesus'un yerine dünyaca ünlü isim

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un ayrılığına kesin gözüyle bakılırken, sarı-lacivertliler Portekizli çalıştırıcının alternatifini belirledi.

Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdular! Jesus'un yerine dünyaca ünlü isim

JESUS'UN YERİNE GALLARDO

Brezilya basınından SportBuzz'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, son olarak River Plate'i çalıştıran Arjantinli teknik direktör Marcelo Gallardo'yu gündemine aldı.

Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdular! Jesus'un yerine dünyaca ünlü isim

Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus'un ayrılığının resmileşmesi sonrası 47 yaşındaki çalıştırıcı için somut adımlar atılması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdular! Jesus'un yerine dünyaca ünlü isim

İşte o haber...

Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdular! Jesus'un yerine dünyaca ünlü isim

MARCELO GALLARDO KİMDİR?

Marcelo Gallardo, 18 Ocak 1976 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi.

Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdular! Jesus'un yerine dünyaca ünlü isim

Futbola River Plate altyapısında başlayan Gallardo; River Plate, Monaco, PSG, D.C. United ve Nacional'de top koşturduktan sonra 2011 yılında futbolu bıraktı.

Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdular! Jesus'un yerine dünyaca ünlü isim

Arjantinli çalıştırıcı, 2011/2012 sezonunda futbolu bıraktığı takım olan Nacional'in başına geçerek teknik direktörlük kariyerine başladı.

Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdular! Jesus'un yerine dünyaca ünlü isim

Bir sezon çalıştırdığı Uruguay ekibinin başında 39 maça çıkan Gallardo, 1.95 puan ortalaması tutturdu.

Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdular! Jesus'un yerine dünyaca ünlü isim

47 yaşındaki teknik adam, 2014 yılında altyapısından yetiştiği ve 10 sezon formasını giydiği River Plate'in başına geçti.

Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdular! Jesus'un yerine dünyaca ünlü isim

Marcelo Gallardo, 9.5 sezon çalıştırdığı Arjantin ekibiyle 424 maça çıktı.

Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdular! Jesus'un yerine dünyaca ünlü isim

Gallardo, River Plate'in başında çıktığı 424 maçta 1.88 puan ortalaması elde etti.

Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdular! Jesus'un yerine dünyaca ünlü isim

Marcelo Gallardo, geçtiğimiz yıl sonunda Arjantin ekibiyle yollarını ayırdı.

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