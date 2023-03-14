Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! Sevilla maçında izleyecekler

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe son 16 turunda İspanya'nın Sevilla takımı ile eşleşmişti.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe son 16 turunda İspanya'nın Sevilla takımı ile eşleşmişti.
Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz perşembe günü İspanyol ekibiyle ilk maçına çıktı.
Kanarya mücadelenin ilk yarısında etkili bir oyun sergiledi.
İkinci yarıda oyun üstünlüğünü rakibine kaptıran Fenerbahçe, sahadan yenigiyle ayrıldı.
İspanyol ekibine 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, tur umutlarını Kadıköy'e bıraktı.
Sevilla'ya galibiyeti getiren golleri Joan Jordan ve Erik Lamela kaydetti.
Fenerbahçe'de gözler Sevilla ile perşembe günü oynanacak rövanş maçına çevrildi.
Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde İspanyol ekibini farklı bir skorla geçerek çeyrek finale kalmayı hedefliyor.
Fenerbahçe'de mücadelenin hazırlıkları sürerken, sarı-lacivertlilerin yıldızıyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
ROMA CRESPO'YU İSTİYOR
Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Miguel Crespo'ya Serie A ekibi Roma talip oldu.
Fenerbahçe'nin Sevilla ile oynayacağı rövanş karşılaşmasında Crespo'nun forma giyip giymeyeceği belirsiz.
Teknik direktör Jorge Jesus'un değişim planlarında Portekizli orta saha oyuncusunun kulübede olacağı tahmin ediliyor.
ROMA SCOUTLARI KADIKÖY'E GELİYOR
Buna rağmen İtalyan temsilcisi Roma scoutlarını Crespo için bu maça yollayacak.
Miguel Crespo'nun adı geçtiğimiz aylarda sık sık Sevilla ile de anılıyordu.
Crespo bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 maça çıktı.
Portekizli futbolcu, 2 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
26 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
Crespo'nun sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon bulunuyor.
Miguel Crespo'nun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.