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Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! Sevilla maçında izleyecekler

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile oynayacağı rövanş maçını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Serie A ekibi, sarı-lacivertlilerin yıldızı için perşembe günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe - Sevilla maçına scoutlarını gönderecek. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 09:08
Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! Sevilla maçında izleyecekler

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe son 16 turunda İspanya'nın Sevilla takımı ile eşleşmişti.

Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! Sevilla maçında izleyecekler

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz perşembe günü İspanyol ekibiyle ilk maçına çıktı.

Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! Sevilla maçında izleyecekler

Kanarya mücadelenin ilk yarısında etkili bir oyun sergiledi.

Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! Sevilla maçında izleyecekler

İkinci yarıda oyun üstünlüğünü rakibine kaptıran Fenerbahçe, sahadan yenigiyle ayrıldı.

Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! Sevilla maçında izleyecekler

İspanyol ekibine 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, tur umutlarını Kadıköy'e bıraktı.

Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! Sevilla maçında izleyecekler

Sevilla'ya galibiyeti getiren golleri Joan Jordan ve Erik Lamela kaydetti.

Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! Sevilla maçında izleyecekler

Fenerbahçe'de gözler Sevilla ile perşembe günü oynanacak rövanş maçına çevrildi.

Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! Sevilla maçında izleyecekler

Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde İspanyol ekibini farklı bir skorla geçerek çeyrek finale kalmayı hedefliyor.

Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! Sevilla maçında izleyecekler

Fenerbahçe'de mücadelenin hazırlıkları sürerken, sarı-lacivertlilerin yıldızıyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! Sevilla maçında izleyecekler

ROMA CRESPO'YU İSTİYOR

Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Miguel Crespo'ya Serie A ekibi Roma talip oldu.

Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! Sevilla maçında izleyecekler

Fenerbahçe'nin Sevilla ile oynayacağı rövanş karşılaşmasında Crespo'nun forma giyip giymeyeceği belirsiz.

Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! Sevilla maçında izleyecekler

Teknik direktör Jorge Jesus'un değişim planlarında Portekizli orta saha oyuncusunun kulübede olacağı tahmin ediliyor.

Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! Sevilla maçında izleyecekler

ROMA SCOUTLARI KADIKÖY'E GELİYOR

Buna rağmen İtalyan temsilcisi Roma scoutlarını Crespo için bu maça yollayacak.

Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! Sevilla maçında izleyecekler

Miguel Crespo'nun adı geçtiğimiz aylarda sık sık Sevilla ile de anılıyordu.

Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! Sevilla maçında izleyecekler

Crespo bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 maça çıktı.

Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! Sevilla maçında izleyecekler

Portekizli futbolcu, 2 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! Sevilla maçında izleyecekler

26 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! Sevilla maçında izleyecekler

Crespo'nun sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon bulunuyor.

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