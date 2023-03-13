Pınar Karşıyaka 102-98 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Pınar Karşıyaka sahasında Fenerbahçe Beko'yu 102-98 mağlup etti.

İlk periyoda iyi başlayan Pınar Karşıyaka ilk 5 dakikada farkı 8 sayıya kadar çıkardı: (12-4). Molanın ardından iyi bir dönüşle farkı kapatan Fenerbahçe Beko, 17-17 ile eşitliği yakaladı. Ev sahibi Pınar Karşıyaka ise rakibinin iyi oyununa karşılık verip, ilk periyodu 22-21 önde kapattı.

İkinci periyotta Pınar Karşıyaka boyalı alanda, Fenerbahçe Beko ise uzaktan şutlarla sayılar buldu. Konuk ekip, son saniyede bulduğu 3 sayı ile devreye 2 farkla girdi: (46-48).

Üçüncü periyota iyi başlayan ev sahibi Pınar Karşıyaka, farkı 8 sayıya kadar çıkardı: (61-53). İyi oyununu sürdüren Pınar Karşıyaka, periyota ise 73-69 ile gitti.

Son periyotta da iyi bir oyun sergileyen Pınar Karşıyaka, son 5 dakikaya 9 sayıya fark yakaladı: (88-79). Pınar Karşıyaka, son saniyelerde de farkı korumasını bilip maçı 102-98 kazandı.