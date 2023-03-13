FENERBAHÇE HABERLERİ - Internacional'den Enner Valencia açıklaması! Transfer...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de bu sezon en çok konuşulan isimlerin başında Enner Valencia geliyor.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de bu sezon en çok konuşulan isimlerin başında Enner Valencia geliyor.
Sarı-lacivertli takımdaki üçüncü sezonunu geçiren Ekvadrolu yıldız, Fenerbahçe'deki en formda dönemini yaşıyor.
Attığı gollerle takımını ayakta tutan tecrübeli futbolcunun takımdaki geleceği ise belirsizliğini koruyor.
Dünyanın pek çok yerinden talibi olan 33 yaşındaki futbolcunun Internacional ile anlaşma sağladığı ve ön sözleşme imzalandığı iddia edilmişti.
Ancak Enner Valencia'nın menajeri Gonzalo Vargas yaptığı açıklamada oyuncusunun Internacional'e transfer olduğu şeklinde çıkan haberleri yalanladı.
Vargas, A Spor'a yaptığı açıklamada "Brezilya'dan hiçbir kulüple sözleşme imzalamadık. Bu haberler doğru değil. Fenerbahçe ile görüşmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Valencia ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Fenerbahçe'de kalma isteğini yineledi.
33 yaşındaki yıldız açıklamasında "Fenerbahçe'de kalmak isterim, burada mutluyum. Bu durum anlaşmaya sağlamaya bağlı. Umarım kalırım." dedi.
Fenerbahçe ile Enner Valencia arasında yeni sözleşme görüşmeleri sürerken, Internacional cephesinden Ekvadorlu golcüyle ilgili bir açıklama geldi.
Brezilya ekibinin yöneticilerinden William Thomas, Valencia'nin Internacional'e transferine ilişkin konuştu.
"ŞARTLAR ELVERİŞLİ OLURSA..."
Thomas, "Valencia'nın Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunuyor ve Avrupa'da iyi seviyede oynamaya devam ediyor.
Şartlar elverişli olursa Internacional doğru hamleyi yapacaktır.
Oyuncunun sözleşmesi devam ediyor ve kulübü sözleşmesini yenilemeye çalışıyor. Görüşmelerin nasıl ilerlediğini zaman gösterecek." ifadelerini kullandı.
Enner Valencia bu sezon Fenerbahçe formasıyla 33 maçta forma giydi.
Ekvadorlu yıldız, 23'ü Süper Lig'de olmak üzere 26 gol atarken, 4 de asist kaydetti.
Tecrübeli forvetin güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro.
İşte o açıklama...