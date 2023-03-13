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FENERBAHÇE HABERLERİ - Internacional'den Enner Valencia açıklaması! Transfer...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Bu sezon Fenerbahçe formasıyla attığı gollerle takımını sırtlayan Enner Valencia'nın geleceği belirsizliğini koruyor. Sezon sonunda bitecek sözleşmesi sonrası takımdan ayrılacağı iddia edilen Ekvadorlıu yıldızın Internacional ile anlaşma sağladığı öne sürülmüştü. Brezilya ekibinden Valencia'nın transferine ilişkin resmi açıklama geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 16:34 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 16:34
Mert Kılıç
FENERBAHÇE HABERLERİ - Internacional'den Enner Valencia açıklaması! Transfer...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de bu sezon en çok konuşulan isimlerin başında Enner Valencia geliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Internacional'den Enner Valencia açıklaması! Transfer...

Sarı-lacivertli takımdaki üçüncü sezonunu geçiren Ekvadrolu yıldız, Fenerbahçe'deki en formda dönemini yaşıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Internacional'den Enner Valencia açıklaması! Transfer...

Attığı gollerle takımını ayakta tutan tecrübeli futbolcunun takımdaki geleceği ise belirsizliğini koruyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Internacional'den Enner Valencia açıklaması! Transfer...

Dünyanın pek çok yerinden talibi olan 33 yaşındaki futbolcunun Internacional ile anlaşma sağladığı ve ön sözleşme imzalandığı iddia edilmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Internacional'den Enner Valencia açıklaması! Transfer...

Ancak Enner Valencia'nın menajeri Gonzalo Vargas yaptığı açıklamada oyuncusunun Internacional'e transfer olduğu şeklinde çıkan haberleri yalanladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Internacional'den Enner Valencia açıklaması! Transfer...

Vargas, A Spor'a yaptığı açıklamada "Brezilya'dan hiçbir kulüple sözleşme imzalamadık. Bu haberler doğru değil. Fenerbahçe ile görüşmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Internacional'den Enner Valencia açıklaması! Transfer...

Valencia ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Fenerbahçe'de kalma isteğini yineledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Internacional'den Enner Valencia açıklaması! Transfer...

33 yaşındaki yıldız açıklamasında "Fenerbahçe'de kalmak isterim, burada mutluyum. Bu durum anlaşmaya sağlamaya bağlı. Umarım kalırım." dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Internacional'den Enner Valencia açıklaması! Transfer...

Fenerbahçe ile Enner Valencia arasında yeni sözleşme görüşmeleri sürerken, Internacional cephesinden Ekvadorlu golcüyle ilgili bir açıklama geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Internacional'den Enner Valencia açıklaması! Transfer...

Brezilya ekibinin yöneticilerinden William Thomas, Valencia'nin Internacional'e transferine ilişkin konuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Internacional'den Enner Valencia açıklaması! Transfer...

"ŞARTLAR ELVERİŞLİ OLURSA..."

Thomas, "Valencia'nın Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunuyor ve Avrupa'da iyi seviyede oynamaya devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Internacional'den Enner Valencia açıklaması! Transfer...

Şartlar elverişli olursa Internacional doğru hamleyi yapacaktır.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Internacional'den Enner Valencia açıklaması! Transfer...

Oyuncunun sözleşmesi devam ediyor ve kulübü sözleşmesini yenilemeye çalışıyor. Görüşmelerin nasıl ilerlediğini zaman gösterecek." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Internacional'den Enner Valencia açıklaması! Transfer...

Enner Valencia bu sezon Fenerbahçe formasıyla 33 maçta forma giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Internacional'den Enner Valencia açıklaması! Transfer...

Ekvadorlu yıldız, 23'ü Süper Lig'de olmak üzere 26 gol atarken, 4 de asist kaydetti.

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