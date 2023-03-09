Sevilla 2-0 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Sevilla ile kozlarını paylaştı. Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan kritik müsabakada Fransız hakem François Letexier düdük çaldı.



Sarı-lacivertliler müsabakadan 2-0 mağlup ayrılarak turu İstanbul'a bıraktı. Sevilla'ya galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Jordan ve 85. dakikada Erik Lamela kaydetti.

Eşleşmenin rövanş müsabakası 16 Mart Perşembe günü saat 20:45'te Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

8'inci dakikada İrfan Can'ın pasında topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Dmitrovic çeldi.



13'üncü dakikada Crespo'nun ceza sahası solundan ortasında kaleci Dmitrovic, Valencia'dan önce müdahalede bulunarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



14'üncü dakikada Valencia'nın uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.



20'nci dakikada King'in ortasında ceza sahası içindeki Valencia'nın dokunamadığı meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.



23'üncü dakikada Rakitic'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Altay, meşin yuvarlağı son anda üstten kornere gönderdi.



28'inci dakikada orta sahadan hareketlenen Valencia, meşin yuvarlağı King'e aktardı. Bu oyuncunun kaleci ile karşı karşıya vuruşunda meşin yuvarlak Dmitrovic engeline takıldı.



32'nci dakikada İrfan Can'ın soldan ortasında ceza sahası içi arka direkte topla buluşan Samet'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak rakip savunmadan sekti. Dönen topu önünde bulan Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.



35'inci dakikada rakibin uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun rakiplerini çalımlayarak vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Dmitrovic'te kaldı.



45'inci dakikada Ferdi'nin ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen King'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.



İlk yarı 0-0 sona erdi.



49'uncu dakikada Nianzou'nun vuruşunda kaleci Altay'ın son anda çeldiği meşin yuvarlak oyun alanına döndü. Meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.



56'ncı dakikada Sevilla mücadelede öne geçti. Bryan Gil'in pasında ceza sahası solunda topla buluşan Joan Jordan'ın vuruşunda Arao'ya çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.



69'uncu dakikada Batshuayi ile verkaça giren Arao'nun ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



70'inci dakikada Rossi'nin pasında ceza sahası içi solunda topla buluşan Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Dmitrovic çıkardı.



72'nci dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun son çizgiye kadar inerek ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Valencia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Dmitrovic'te kaldı.



77'nci dakikada Valencia'nın pasında topla buluşan Batshuayi meşin yuvarlağı ceza sahası içindeki Rossi'ye aktardı. Bu oyuncunun yetişemediği topa kaleci sahip oldu.



85'inci dakikada savunma arkasına koşu yapan Rakitic ceza sahası içi sol çaprazında topla buluştu. Rakitic'in pasında meşin yuvarlakla buluşan Lamela'nın sol ayağıyla vuruşunda top ağlara gitti: 2-0



Mücadele 2-0 sona erdi.



JESUS'TAN 3'LÜ SAVUNMA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, uzun bir aradan sonra 3'lü savunma ile sahada yer aldı. Tecrübeli teknik adam, Sevilla maçı öncesinde farklı bir savunma ile karşılaşmaya başlayabileceğinin sinyallerini vermişti. Bir süredir 4'lü savunma ile rakiplerinin karşısına çıkan Jesus, Sevilla maçında Serdar, Samet ve Szalai ile karşılaşmaya başladı.



ALİ KOÇ VE YÖNETİCİLER TRİBÜNDE

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ve YDK Başkanı Uğur Dündar, takımı desteklemek için stada geldi. Mücadele öncesinde Sevilla yönetimi ile Fenerbahçe yönetimi dostluk yemeğinde bir araya geldi.



TARAFTARLARDAN DESTEK

Fenerbahçeli taraftarlar, Sevilla maçına yoğun ilgi gösterdi. Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda kendilerine ayrılan yerleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, rakip takım taraftarlarının içinde de yer aldı. Fenerbahçeli taraftarların yanı sıra Avrupa'nın birçok noktasından gelen başka takım taraftarları da sarı-lacivertli ekibe destek oldu.



Mücadele öncesinde birlik örneği gösteren sarı-lacivertli taraftarlar, Sevilla Katerdal Meydanı'nda stada yürüyerek geldi. Taraftarlar, karşılaşma boyunca tezahüratlarla Fenerbahçe'ye destek verdi.