Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe İspanya'da avantaj peşinde! İşte Jorge Jesus'un Sevilla maçı 11'i

Fenerbahçe İspanya'da avantaj peşinde! İşte Jorge Jesus'un Sevilla maçı 11'i

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile kritik deplasmanda karşı karşıya gelecek. Dev maç öncesi Jorge Jesus'un sahaya nasıl bir ilk 11'le çıkacağı ise büyük merak konusu haline geldi. İşte mücadele öncesi önemli ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 06:50
Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Sevilla ile deplasmanda karşılaşacak.

Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda perşembe günü TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier düdük çalacak.

Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak.

Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

Fenerbahçe, LaLiga'da kötü günler geçiren Sevilla karşısında avantajlı bir skor elde etmek istiyor.

Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

Hafta boyunca yapılan çalışmalarda da yoğun mesai harcayan sarı-lacivertliler, birlik olgusu ile çıkacakları sahadan mutlu bir şekilde ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

Deplasmandaki ilk maçta avantajı yakalamak isteyen sarı-lacivertli ekip, 16 Mart'ta evinde oynayacağı ikinci maçta taraftarının da desteğiyle rakibini eleyerek Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselmek istiyor.

Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

FENERBAHÇE 4 OYUNCUSUNDAN YOKSUN

Fenerbahçe, Sevilla mücadelesine 4 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Luan Peres'in yanı sıra UEFA'ya isimleri bildirilmeyen Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve Serdar Dursun karşılaşmada yer alamayacak.

Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

OOSTERWOLDE İLE SAMET AKAYDIN İLK KEZ

Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde ve Samet Akaydın ilk kez Fenerbahçe formasıyla Avrupa'da yer alacak.

Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

Ara transfer döneminde ekibe dahil edilen 2 futbolcu, teknik direktör Jorge Jesus'un görev vermesi durumunda Avrupa Ligi'nde ilk kez sarı-lacivertli formayı terletecekler.

Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

Kritik mücadele öncesi iki teknik direktör Jorge Sampaoli ve Jorge Jesus, sahaya sürecekleri 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte Sevilla - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...

Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

SEVILLA

BONO

Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

NAVAS

Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

NIANZOU

Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

GUDELJ

Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

ACUNA

Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

RAKITIC

Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

FERNANDO

Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

JORDAN

Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

TORRES

Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

LAMELA

Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

EN-NESYRI

Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

FENERBAHÇE

ALTAY

Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

FERDİ

Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

SAMET

Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

SZALAI

Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

LINCOLN

Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

ARAO

Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

CRESPO

Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı 11'i

İRFAN CAN

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sampaoli'den F.Bahçe ve Valencia açıklaması!
Altay için harekete geçildi! Teklif...
Hac kura sonucu sorgulama ekranı e-Devlet
YKS tarihi belli oldu 2023!
YKS son başvuru tarihi ve başvuru ekranı
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Devlerin gözü bu maçta! İşte scoutların izleyeceği 6 yıldız Devlerin gözü bu maçta! İşte scoutların izleyeceği 6 yıldız 01:14
Milan Londra'da turladı! Milan Londra'da turladı! 01:09
Bayern Münih çeyrek finalde! Bayern Münih çeyrek finalde! 01:09
A. Efes Sırbistan'da mağlup! A. Efes Sırbistan'da mağlup! 01:09
F.Bahçe Beko deplasmanda kaybetti! F.Bahçe Beko deplasmanda kaybetti! 01:09
G.Saray yıldız ismi 1 sezon daha kiraladı! G.Saray yıldız ismi 1 sezon daha kiraladı! 01:09
Daha Eski
G.Saray'dan sakatlık açıklaması! G.Saray'dan sakatlık açıklaması! 01:09
Şenol Güneş'ten Cenk Tosun açıklaması! Şenol Güneş'ten Cenk Tosun açıklaması! 01:09
Terim'den transfer itirafı! "Alacağım ilk oyuncu olur" Terim'den transfer itirafı! "Alacağım ilk oyuncu olur" 01:09
Milan Londra'da turladı! Milan Londra'da turladı! 01:05
Potanın Perileri'nin rakipleri belli oldu! Potanın Perileri'nin rakipleri belli oldu! 01:08
F.Bahçe Sevilla'ya geldi! F.Bahçe Sevilla'ya geldi! 01:08