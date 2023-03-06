FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Flamengo sorusuna gizemli yanıt!

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ses getiren bir hamleye imza attı.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ses getiren bir hamleye imza attı.
2021/2022 sezonunun sona ermesinin ardından İsmail Kartal ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus'u takımın başına getirdi.
Yönetim, Portekizli çalıştırıcıyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kanarya, Jorge Jesus yönetiminde sezona bomba gibi bir giriş yaptı.
Fenerbahçe ligde aldığı üst üste başarılı sonuçlarla liderliğe kadar yükselirken, başarılı grafiğini Avrupa'da da sürdürdü.
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden sarı-lacivertliler, mücadele ettiği B Grubu'nu zirvede tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam eden Fenerbahçe'de 2022 Dünya Kupası öncesi düşüş başladı.
Turnuva öncesi ligdeki son maçında Giresunspor'a yenilen sarı-lacivertliler, Dünya Kupası sonrası çıktığı Trabzonspor ve Galatasaray derbilerini de kaybederek liderliği sarı-kırmızılılara kaptırdı.
Son haftalarda yeniden çıkışa geçen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili flaş iddialar ortaya atıldı.
Deneyimli teknik adamın, Dünya Kupası sonrası Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği iddia edilmişti.
68 yaşındaki teknik direktörün adı son günlerde eski takımı Flamengo ile anılıyor.
Jesus'un eski takımına dönmeye sıcak baktığı öğrenilirken; tecrübeli çalıştırıcı, Brezilyalı gazeteci Bruno Villafranca'nın sorusunu yanıtladı.
Villafranca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bay Jorge Jesus'a 2023'te Flamengo'nun teknik direktörü olup olmayacağını sordum. Kendisi zekice, kısa ve esrarengiz bir yanıt verdi. Kısa cevaptan sonra başka bir şey söylemedi: Sarılma (Emoji)" ifadelerine yer verdi.
İşte o paylaşım...
Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin başında toplam 36 maç çıktı.
68 yaşındaki teknik adam; 24 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.
Jesus, sarı-lacivertlilerle tüm branşlarda 2.19 puan ortalaması tutturdu.