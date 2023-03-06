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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Flamengo sorusuna gizemli yanıt!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sezon başında Fenerbahçe ile tek sezonluk sözleşme imzalayan Jorge Jesus'un sezon sonunda sarı-lacivertli takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Brezilyalı gazeteci Bruno Villafranca, Portekizli teknik adama Flamengo iddialarını sorduğunu söylerken; Jesus'un kendisine verdiği yanıtı da paylaştı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 15:27 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 15:28
Mert Kılıç
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Flamengo sorusuna gizemli yanıt!

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ses getiren bir hamleye imza attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Flamengo sorusuna gizemli yanıt!

2021/2022 sezonunun sona ermesinin ardından İsmail Kartal ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus'u takımın başına getirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Flamengo sorusuna gizemli yanıt!

Yönetim, Portekizli çalıştırıcıyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Flamengo sorusuna gizemli yanıt!

Kanarya, Jorge Jesus yönetiminde sezona bomba gibi bir giriş yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Flamengo sorusuna gizemli yanıt!

Fenerbahçe ligde aldığı üst üste başarılı sonuçlarla liderliğe kadar yükselirken, başarılı grafiğini Avrupa'da da sürdürdü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Flamengo sorusuna gizemli yanıt!

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden sarı-lacivertliler, mücadele ettiği B Grubu'nu zirvede tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Flamengo sorusuna gizemli yanıt!

Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam eden Fenerbahçe'de 2022 Dünya Kupası öncesi düşüş başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Flamengo sorusuna gizemli yanıt!

Turnuva öncesi ligdeki son maçında Giresunspor'a yenilen sarı-lacivertliler, Dünya Kupası sonrası çıktığı Trabzonspor ve Galatasaray derbilerini de kaybederek liderliği sarı-kırmızılılara kaptırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Flamengo sorusuna gizemli yanıt!

Son haftalarda yeniden çıkışa geçen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili flaş iddialar ortaya atıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Flamengo sorusuna gizemli yanıt!

Deneyimli teknik adamın, Dünya Kupası sonrası Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği iddia edilmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Flamengo sorusuna gizemli yanıt!

68 yaşındaki teknik direktörün adı son günlerde eski takımı Flamengo ile anılıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Flamengo sorusuna gizemli yanıt!

Jesus'un eski takımına dönmeye sıcak baktığı öğrenilirken; tecrübeli çalıştırıcı, Brezilyalı gazeteci Bruno Villafranca'nın sorusunu yanıtladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Flamengo sorusuna gizemli yanıt!

Villafranca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bay Jorge Jesus'a 2023'te Flamengo'nun teknik direktörü olup olmayacağını sordum. Kendisi zekice, kısa ve esrarengiz bir yanıt verdi. Kısa cevaptan sonra başka bir şey söylemedi: Sarılma (Emoji)" ifadelerine yer verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Flamengo sorusuna gizemli yanıt!

İşte o paylaşım...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Flamengo sorusuna gizemli yanıt!

Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin başında toplam 36 maç çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Flamengo sorusuna gizemli yanıt!

68 yaşındaki teknik adam; 24 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Flamengo sorusuna gizemli yanıt!

Jesus, sarı-lacivertlilerle tüm branşlarda 2.19 puan ortalaması tutturdu.

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