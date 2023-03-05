Haberler Fenerbahçe Sevilla Teknik Direktörü Jorge Sampaoli'den flaş Fenerbahçe sözleri! "Perşembeyi düşünmekten..."

Sevilla Teknik Direktörü Jorge Sampaoli'den flaş Fenerbahçe sözleri! "Perşembeyi düşünmekten..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Fenerbahçe ile eşleşen Sevilla'da teknik direktör Jorge Sampaoli, La Liga'da Atletico Madrid'e 6-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Arjantinli çalıştırıcı, perşembe günü oynayacakları Fenerbahçe maçıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2023 Pazar 15:33 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2023 Pazar 15:38
Sevilla Teknik Direktörü Jorge Sampaoli'den flaş Fenerbahçe sözleri! "Perşembeyi düşünmekten..."

İspanyol ekibi, kritik maça kısa bir süre kala La Liga'da ağır bir yenilgi aldı.

Sevilla Teknik Direktörü Jorge Sampaoli'den flaş Fenerbahçe sözleri! "Perşembeyi düşünmekten..."

Sevilla, 24. haftada konuk olduğu Atletico Madrid'e 6-1'lik skorla mağlup oldu.

Sevilla Teknik Direktörü Jorge Sampaoli'den flaş Fenerbahçe sözleri! "Perşembeyi düşünmekten..."

TEK UMUTLARI FENERBAHÇE MAÇI

İspanyol temsilcisi, ligdeki kötü gidişine son vermek için 9 Mart Perşembe günü sahasında sarı lacivertlilere karşı oynayacağı maçı tek umut olarak görüyor.

Sevilla Teknik Direktörü Jorge Sampaoli'den flaş Fenerbahçe sözleri! "Perşembeyi düşünmekten..."

Atletico Madrid'e 6-1 yenilen ve düşme hattının çok yakınında, 16. sırada bulunan Sevilla'da teknik direktör Jorge Sampaoli, tünelden çıkış için Fenerbahçe maçını hedef gösterdi.

Sevilla Teknik Direktörü Jorge Sampaoli'den flaş Fenerbahçe sözleri! "Perşembeyi düşünmekten..."

Arjantinli teknik adam, Atletico Madrid maçının ardından yaptığı açıklamalarda, "Perşembeyi düşünmekten, bu zor ama çabuk geçmesi gereken dönemi atlatmaktan, pozitiflik yaratmaktan başka bir seçenek yok." dedi.

Sevilla Teknik Direktörü Jorge Sampaoli'den flaş Fenerbahçe sözleri! "Perşembeyi düşünmekten..."

"Kulübün Avrupa kupalarında olması çok önemli." diyen Sampaoli, "Kendimizi, perşembe gününün sorumluluğundan muaf tutamayız. Hem perşembe günkü Fenerbahçe hem de pazar günkü Almeria maçlarını düşünmek zorundayız ama bir gerçek var ki her iki turnuvayı düşünecek elimizde çok fazla oyuncu yok." ifadelerini kullandı.

Sevilla Teknik Direktörü Jorge Sampaoli'den flaş Fenerbahçe sözleri! "Perşembeyi düşünmekten..."

Defanstaki Marcao, Karim Rekik ve Loic Bade'nin sakatlıklarından yakınan Sampaoli, "Avrupa bizi rahatsız etmiyor, bununla yüzleşmeli ve hatalarımızı gidermek için çalışmalıyız. Takım, aşırı durumlarda yama yaparak yoluna devam ediyor. Eksiklerimize rağmen defans hattımızı daha iyi organize etmemiz gerekiyor. Hafta içinde bunu iyileştirmek için çalışacağız." şeklinde konuştu.

Sevilla Teknik Direktörü Jorge Sampaoli'den flaş Fenerbahçe sözleri! "Perşembeyi düşünmekten..."

Sevilla'nın "panik olmamasının" önemine vurgu yapan Sampaoli, Julen Lopetegui'nin yerine 6 Ekim 2022'de takımın başına geldiği dönemi hatırlatarak, "Stresin tekrar gelmesi en kötüsü olur. Ben Sevilla'ya geldiğim dönemde zaten bunu yaşamıştık. Kulüp, tarihinin olağanüstü zor bir döneminden geçiyor ama bundan çıkmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Sevilla Teknik Direktörü Jorge Sampaoli'den flaş Fenerbahçe sözleri! "Perşembeyi düşünmekten..."

Sevilla, bu sezon La Liga'da çıktığı 24 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 yenilgi aldı.

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