Sevilla Teknik Direktörü Jorge Sampaoli'den flaş Fenerbahçe sözleri! "Perşembeyi düşünmekten..."

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, son 16 turunda İspanya'nın Sevilla takımıyla eşleşti.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, son 16 turunda İspanya'nın Sevilla takımıyla eşleşti.
İki takım arasındaki ilk maç, 9 Mart Perşembe günü İspanya'da oynanacak.
Fenerbahçe ile Sevilla arasındaki rövanş karşılaşması ise 16 Mart Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak.
İspanyol ekibi, kritik maça kısa bir süre kala La Liga'da ağır bir yenilgi aldı.
Sevilla, 24. haftada konuk olduğu Atletico Madrid'e 6-1'lik skorla mağlup oldu.
TEK UMUTLARI FENERBAHÇE MAÇI
İspanyol temsilcisi, ligdeki kötü gidişine son vermek için 9 Mart Perşembe günü sahasında sarı lacivertlilere karşı oynayacağı maçı tek umut olarak görüyor.
Atletico Madrid'e 6-1 yenilen ve düşme hattının çok yakınında, 16. sırada bulunan Sevilla'da teknik direktör Jorge Sampaoli, tünelden çıkış için Fenerbahçe maçını hedef gösterdi.
Arjantinli teknik adam, Atletico Madrid maçının ardından yaptığı açıklamalarda, "Perşembeyi düşünmekten, bu zor ama çabuk geçmesi gereken dönemi atlatmaktan, pozitiflik yaratmaktan başka bir seçenek yok." dedi.
"Kulübün Avrupa kupalarında olması çok önemli." diyen Sampaoli, "Kendimizi, perşembe gününün sorumluluğundan muaf tutamayız. Hem perşembe günkü Fenerbahçe hem de pazar günkü Almeria maçlarını düşünmek zorundayız ama bir gerçek var ki her iki turnuvayı düşünecek elimizde çok fazla oyuncu yok." ifadelerini kullandı.
Defanstaki Marcao, Karim Rekik ve Loic Bade'nin sakatlıklarından yakınan Sampaoli, "Avrupa bizi rahatsız etmiyor, bununla yüzleşmeli ve hatalarımızı gidermek için çalışmalıyız. Takım, aşırı durumlarda yama yaparak yoluna devam ediyor. Eksiklerimize rağmen defans hattımızı daha iyi organize etmemiz gerekiyor. Hafta içinde bunu iyileştirmek için çalışacağız." şeklinde konuştu.
Sevilla'nın "panik olmamasının" önemine vurgu yapan Sampaoli, Julen Lopetegui'nin yerine 6 Ekim 2022'de takımın başına geldiği dönemi hatırlatarak, "Stresin tekrar gelmesi en kötüsü olur. Ben Sevilla'ya geldiğim dönemde zaten bunu yaşamıştık. Kulüp, tarihinin olağanüstü zor bir döneminden geçiyor ama bundan çıkmalı." değerlendirmesinde bulundu.
İspanyol ekibi, topladığı 25 puanla 16. sırada yer alıyor.