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KAYSERİSPOR FENERBAHÇE ŞİFRESİZ CANLI MAÇ İZLE 📺 | FB maçı saat kaçta? Kayserispor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Kayserispor ile Fenerbahçe, 24. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak maçta Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Fenerbahçe'nin genç yıldız futbolcusu Arda Güler, sakatlığını atlattı ve takıma dahil oldu. Antrenmanda sakatlık yaşayan Peres ile Batshuayi, maçta süre alamayacak. Müsabaka öncesinde maçın şifresiz canlı yayını ve detayları merak ediliyor. Peki, FB maçı hangi kanalda? Kayserispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 15:50
KAYSERİSPOR FENERBAHÇE ŞİFRESİZ CANLI MAÇ İZLE 📺 | FB maçı saat kaçta? Kayserispor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Kayserispor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Kayserispor ile Fenerbahçe, 24. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak maç futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarıda araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Fenerbahçe maçı 4 Mart Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? HANGİ KANALDA?

Deprem felaketi sonrasında yayınlanan Omuz Omuza bağış kampanyasında 3-13 Mart arasında yayınlanacak müsabakaların şifresiz verileceği açıklandı. BeIN SPORTS TOD TV üzerinden müsabakayı şifresiz takip edebilirsiniz.

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Arif, Attamah, Campanharo, Karimi, Cardoso, Emrah, Mane, Thiam

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Zajc, İrfan, Rossi, King, Valencia

JESUS'UN CEZASI BİTTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 1 maçlık men cezasının ardından Kayserispor karşılaşmasıyla takımının başındaki yeri alacak. Konyaspor ile oynanan erteleme maçında PFDK tarafından verilen ceza sebebiyle görev alamayan Jesus'un yerine yardımcısı Joao de Deus sahada yer almıştı.

ARDA GÜLER İYİLEŞTİ

Fenerbahçe'nin genç yıldız futbolcusu Arda Güler, takıma dahil oldu. Sarı-lacivertli ekipte gribal enfeksiyon sebebiyle iki antrenmanda yer alamayan Arda Güler, dün takıma dahil oldu.

PERES VE BATSHUAYI SAKAT

Sarı-lacivertli ekipte Luan Peres ile Michy Batshuayi, Kayserispor maçında görev alamayacak. Antrenmanda sakatlık yaşayan Peres ile Batshuayi, takımdan ayrı bireysel çalışmalarla Sevilla maçına hazırlanacak.

8 İSİM CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de 8 isim Kayserispor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertli ekipte; Serdar Aziz, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Emre Mor, Miha Zajc ve Willian Arao, sarı kart görmeleri durumunda Alanyaspor ile oynanacak karşılaşmada yer alamayacak.

ASpor CANLI YAYIN

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