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KAYSERİSPOR FENERBAHÇE CANLI 📺 | FB maçı hangi kanalda? Kayserispor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Kayserispor ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında karşı karşıya gelecek. Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Fenerbahçe'de Jesus'un cezası sona erdi. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, FB maçı hangi kanalda? Kayserispor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 17:58 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 18:55
KAYSERİSPOR FENERBAHÇE CANLI 📺 | FB maçı hangi kanalda? Kayserispor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Kayserispor ile Fenerbahçe, 24. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak maç futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarıda araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

Kayserispor: Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Carole, Campanharo, Karimi, Kemen, Cardoso, Mane, Thiam

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai Lincoln, Arao, Crespo, Rossi, Arda, King, Valencia

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Fenerbahçe maçı 4 Mart Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? HANGİ KANALDA?

Deprem felaketi sonrasında yayınlanan Omuz Omuza bağış kampanyasında 3-13 Mart arasında yayınlanacak müsabakaların şifresiz verileceği açıklandı. BeIN SPORTS TOD TV üzerinden müsabakayı şifresiz takip edebilirsiniz.

JESUS'UN CEZASI BİTTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 1 maçlık men cezasının ardından Kayserispor karşılaşmasıyla takımının başındaki yeri alacak. Konyaspor ile oynanan erteleme maçında PFDK tarafından verilen ceza sebebiyle görev alamayan Jesus'un yerine yardımcısı Joao de Deus sahada yer almıştı.

ARDA GÜLER İYİLEŞTİ

Fenerbahçe'nin genç yıldız futbolcusu Arda Güler, takıma dahil oldu. Sarı-lacivertli ekipte gribal enfeksiyon sebebiyle iki antrenmanda yer alamayan Arda Güler, dün takıma dahil oldu.

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