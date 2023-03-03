Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Canlı yayın linki

Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Canlı yayın linki

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 24. haftada oynanacak müsabakada Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk edecek. Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 15:35
Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Canlı yayın linki

Kayserispor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Kayserispor ile Fenerbahçe, 24. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak maç futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarıda araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Fenerbahçe maçı 4 Mart Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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