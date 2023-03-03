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Fenerbahçe ile Sevilla transferde de karşı karşıya! İşte hedefteki yıldız

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile eşleşen Fenerbahçe, rakibiyle transferde de karşı karşıya geldi. Alman ve İspanyol basını, iki takımın yıldız futbolcuyu gündemine aldığını yazdı. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 19:23
Fenerbahçe ile Sevilla transferde de karşı karşıya! İşte hedefteki yıldız

Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, mücadele ettiği B Grubu'nu zirvede tamamlayarak son 16 turuna kalmıştı.

Fenerbahçe ile Sevilla transferde de karşı karşıya! İşte hedefteki yıldız

Sarı-lacivertliler, son 16 turunda İspanya'nın Sevilla takımıyla eşleşti.

Fenerbahçe ile Sevilla transferde de karşı karşıya! İşte hedefteki yıldız

İki takım arasındaki ilk maç, 9 Mart Perşembe günü İspanya'da oynanacak.

Fenerbahçe ile Sevilla transferde de karşı karşıya! İşte hedefteki yıldız

Fenerbahçe ile Sevilla arasındaki rövanş karşılaşması ise 16 Mart Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak.

Fenerbahçe ile Sevilla transferde de karşı karşıya! İşte hedefteki yıldız

FENERBAHÇE 2008'DE ELEDİ

Fenerbahçe ile Sevilla, 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti. Sarı-lacivertliler Sevilla'yı eleyerek çeyrek finale çıkma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe ile Sevilla transferde de karşı karşıya! İşte hedefteki yıldız

Mücadeleler 3-2 sonuçlanırken deplasmandaki maçta uzatma bölümünde Fenerbahçe penaltılarla galip gelmişti.

Fenerbahçe ile Sevilla transferde de karşı karşıya! İşte hedefteki yıldız

MONCHI'DEN FENERBAHÇE YORUMU

Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Fenerbahçe'nin iyi bir takım olduğunu söyleyerek, "Fenerbahçe, Avrupa futbolunun bir klasiği. Yüksek seviyede oyunculara sahipler, dolu tribünler önünde ve yoğun bir atmosferde maçlarını oynuyorlar. 2008'de İstanbul'dan 3-2'lik mağlubiyetle dönmüştük. Evimizde 3-2 kazandık ama penaltılarda kaybettik ve elendik. PSV eşleşmesine benzer bir eşleşme olacak. Bu tür eşleşmelerde hep ikinci maçı evimizde oynamayı tercih ederim. Bu kez ilk maçı evimizde oynayacağız. Fenerbahçe'de hepimizin bildiği, tanıdığı, İspanya'da da oynamış olan oyuncular var. Türk futbolunun en iyi stoperlerinden birine; Attila Szalai'ye sahipler. Michy Batshuayi var ki onu herkes tanıyor. Kalecileri Altay Bayındır Türk futbolunun en iyilerinden" diye konuştu.

Fenerbahçe ile Sevilla transferde de karşı karşıya! İşte hedefteki yıldız

İki takım arasındaki ilk maç için sayılı günler kala flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Fenerbahçe ile Sevilla transferde de karşı karşıya! İşte hedefteki yıldız

Fenerbahçe ile Sevilla, yeşil sahanın yanı sıra transferde de karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe ile Sevilla transferde de karşı karşıya! İşte hedefteki yıldız

FENERBAHÇE İLE SEVILLA DAHOUD'UN PEŞİNDE

Alman ve İspanyol basınında yer alan ve Hürriyet'in derlediği habere göre, Borussia Dortmund ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Mahmoud Dahoud ile Fenerbahçe ve Sevilla ilgileniyor.

Fenerbahçe ile Sevilla transferde de karşı karşıya! İşte hedefteki yıldız

Bedelsiz olarak takımdan ayrılacak olan 27 yaşındaki orta saha için en istekli iki takımın Fenerbahçe ve Sevilla olduğu, Premier Lig'den Leicester City ve İtalya Serie A'dan Napoli'nin de Suriye asıllı Alman futbolcunun durumunu takip ettiği belirtildi.

Fenerbahçe ile Sevilla transferde de karşı karşıya! İşte hedefteki yıldız

Orta sahanın ortasında görev yapan Dahoud, oyunun iki yönünde de etkili olabilen bir isim.

Fenerbahçe ile Sevilla transferde de karşı karşıya! İşte hedefteki yıldız

Mönchengladbach altyapısından yetişen Suriye asıllı futbolcu 2017'de Dortmund'a 12 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

Fenerbahçe ile Sevilla transferde de karşı karşıya! İşte hedefteki yıldız

27 yaşındaki oyuncu, Alman ekibinde 137 resmi maça çıkarken, 5 gol attı ve 16 asist yaptı.

Fenerbahçe ile Sevilla transferde de karşı karşıya! İşte hedefteki yıldız

Mahmoud Dahoud, 2017'de Avrupa Şampiyonu olan Almanya U21 Milli Takımı'nın önemli isimlerinden biriydi.

Fenerbahçe ile Sevilla transferde de karşı karşıya! İşte hedefteki yıldız

Yıldız orta saha oyuncusu, Almanya A Milli Takımı'nda ise 2 kez forma giydi.

Fenerbahçe ile Sevilla transferde de karşı karşıya! İşte hedefteki yıldız

Transfermarkt'a göre Dahoud'un piyasa değeri 18 milyon euro.

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