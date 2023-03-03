Fenerbahçe ile Sevilla transferde de karşı karşıya! İşte hedefteki yıldız

Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, mücadele ettiği B Grubu'nu zirvede tamamlayarak son 16 turuna kalmıştı.
Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, mücadele ettiği B Grubu'nu zirvede tamamlayarak son 16 turuna kalmıştı.
Sarı-lacivertliler, son 16 turunda İspanya'nın Sevilla takımıyla eşleşti.
İki takım arasındaki ilk maç, 9 Mart Perşembe günü İspanya'da oynanacak.
Fenerbahçe ile Sevilla arasındaki rövanş karşılaşması ise 16 Mart Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak.
FENERBAHÇE 2008'DE ELEDİ
Fenerbahçe ile Sevilla, 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti. Sarı-lacivertliler Sevilla'yı eleyerek çeyrek finale çıkma başarısı gösterdi.
Mücadeleler 3-2 sonuçlanırken deplasmandaki maçta uzatma bölümünde Fenerbahçe penaltılarla galip gelmişti.
MONCHI'DEN FENERBAHÇE YORUMU
Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Fenerbahçe'nin iyi bir takım olduğunu söyleyerek, "Fenerbahçe, Avrupa futbolunun bir klasiği. Yüksek seviyede oyunculara sahipler, dolu tribünler önünde ve yoğun bir atmosferde maçlarını oynuyorlar. 2008'de İstanbul'dan 3-2'lik mağlubiyetle dönmüştük. Evimizde 3-2 kazandık ama penaltılarda kaybettik ve elendik. PSV eşleşmesine benzer bir eşleşme olacak. Bu tür eşleşmelerde hep ikinci maçı evimizde oynamayı tercih ederim. Bu kez ilk maçı evimizde oynayacağız. Fenerbahçe'de hepimizin bildiği, tanıdığı, İspanya'da da oynamış olan oyuncular var. Türk futbolunun en iyi stoperlerinden birine; Attila Szalai'ye sahipler. Michy Batshuayi var ki onu herkes tanıyor. Kalecileri Altay Bayındır Türk futbolunun en iyilerinden" diye konuştu.
İki takım arasındaki ilk maç için sayılı günler kala flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Fenerbahçe ile Sevilla, yeşil sahanın yanı sıra transferde de karşı karşıya geldi.
FENERBAHÇE İLE SEVILLA DAHOUD'UN PEŞİNDE
Alman ve İspanyol basınında yer alan ve Hürriyet'in derlediği habere göre, Borussia Dortmund ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Mahmoud Dahoud ile Fenerbahçe ve Sevilla ilgileniyor.
Bedelsiz olarak takımdan ayrılacak olan 27 yaşındaki orta saha için en istekli iki takımın Fenerbahçe ve Sevilla olduğu, Premier Lig'den Leicester City ve İtalya Serie A'dan Napoli'nin de Suriye asıllı Alman futbolcunun durumunu takip ettiği belirtildi.
Orta sahanın ortasında görev yapan Dahoud, oyunun iki yönünde de etkili olabilen bir isim.
Mönchengladbach altyapısından yetişen Suriye asıllı futbolcu 2017'de Dortmund'a 12 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
27 yaşındaki oyuncu, Alman ekibinde 137 resmi maça çıkarken, 5 gol attı ve 16 asist yaptı.
Mahmoud Dahoud, 2017'de Avrupa Şampiyonu olan Almanya U21 Milli Takımı'nın önemli isimlerinden biriydi.
Yıldız orta saha oyuncusu, Almanya A Milli Takımı'nda ise 2 kez forma giydi.
Transfermarkt'a göre Dahoud'un piyasa değeri 18 milyon euro.