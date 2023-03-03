Haberler Fenerbahçe Ersun Yanal'ın ilk transferi Fenerbahçe'den! Anlaşma an meselesi

Ersun Yanal'ın ilk transferi Fenerbahçe'den! Anlaşma an meselesi

Son dakika transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da Francesco Farioli'den boşalan teknik direktörlük görevine Ersun Yanal'ın getirilmesinin ardından transfer çalışmaları hızlandı. 5 Mart'ta sona erecek ara transfer dönemi öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Akdeniz ekibi, Yanal yönetimindeki ilk transferini Fenerbahçe'den yapmaya hazırlanıyor. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 18:20
Ersun Yanal'ın ilk transferi Fenerbahçe'den! Anlaşma an meselesi

Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da hazırlık maçında alınan 4-2'lik Galatasaray yenilgisi sonrası teknik direktör Francesco Farioli istifa etmişti.

Ersun Yanal'ın ilk transferi Fenerbahçe'den! Anlaşma an meselesi

Alanyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Francesco Farioli ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, Farioli ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti" ifadeleri kullanılmıştı.

Ersun Yanal'ın ilk transferi Fenerbahçe'den! Anlaşma an meselesi

Akdeniz ekibi aynı gün göreve Ersun Yanal'ı getirdiğini duyurmuştu.

Ersun Yanal'ın ilk transferi Fenerbahçe'den! Anlaşma an meselesi

İmza törenine Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun yanı sıra Farioli'nin de katılması dikkat çekmişti.

Ersun Yanal'ın ilk transferi Fenerbahçe'den! Anlaşma an meselesi

Ersun Yanal, İtalyan teknik direktör için "Sayın Farioli ve ben ile başkanımız aynı masada oturuyoruz. Futbolun özlediği güzel tablolardan birisi bu. Sayın Farioli'nin Türk futboluna gelip hepimizi heyecanlandırdığını söylemek istiyorum. Özellikle ben kendisinin bu yaşta, 32-33'lü yaşların başında böyle bir hayal gücü, böyle bir cesaretle futbolun başına geçip futbolu yönetmesi ve başarılı olması -ki bence çok başarılı bizde iz bırakması bizi çok mutlu etti" dedi.

Ersun Yanal'ın ilk transferi Fenerbahçe'den! Anlaşma an meselesi

Farioli ise "Sizlerin huzurunda Ersun hocama da hoş geldiniz diyorum. Burada onunla birlikte olmak elbette benim için güzel bir duygu. Kendisiyle karşılıklı oynadığımız maçlarda güzel bir enerjimiz oldu. Hem insani açıdan hem futbola bakış açımızla alakalı gerçekten çok güzel enerji alışverişinde bulunmuştuk. Yeni görevinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Ersun Yanal'ın ilk transferi Fenerbahçe'den! Anlaşma an meselesi

Alanyaspor'un başında ilk maçına Başakşehir karşısında çıkacak olan Ersun Yanal gelir gelmez transfer çalışmalarıyla da ilgilenmeye başladı.

Ersun Yanal'ın ilk transferi Fenerbahçe'den! Anlaşma an meselesi

SERDAR DURSUN ALANYASPOR'A

Sabah'ın haberine göre, tecrübeli teknik adam 2 gün sonra bitecek olan transfer dönemi kapanmadan eski takımı Fenerbahçe'den Serdar Dursun'u kadrosuna katmak için çabalıyor.

Ersun Yanal'ın ilk transferi Fenerbahçe'den! Anlaşma an meselesi

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un gelişiyle birlikte gözden düşen ve oynama fırsatı bulamayan Serdar Dursun, sarı-lacivertli takımdan ayrılmak için görüşmeler yürütüyordu.

Ersun Yanal'ın ilk transferi Fenerbahçe'den! Anlaşma an meselesi

İstediği teklifi bir türlü alamayan golcü futbolcu, Avrupa'da transfer döneminin sona ermesi sebebiyle takımda kalmıştı.

Ersun Yanal'ın ilk transferi Fenerbahçe'den! Anlaşma an meselesi

Kendisine kulüp arayan ve düzenli olarak oynamak isteyen Serdar Dursun, Ersun Yanal'ın ekibine önerildi.

Ersun Yanal'ın ilk transferi Fenerbahçe'den! Anlaşma an meselesi

Hücum bölgesinde alternatifli bir kadro isteyen Akdeniz ekibinin bu transferi gerçekleştirmesi an meselesi...

Ersun Yanal'ın ilk transferi Fenerbahçe'den! Anlaşma an meselesi

Ligin ilk haftalarında Jorge Jesus tarafından süre verilen golcü oyuncu, sonrasında oynanan 18 maçın 11'inde kadroda olmasına rağmen oyuna dahil olamadı.

Ersun Yanal'ın ilk transferi Fenerbahçe'den! Anlaşma an meselesi

SEZON SONUNA KADAR KİRALANACAK

Fenerbahçeli idarecilerin de gidişine onay vereceği Serdar'ın sezon sonuna kadar kiralık olarak Alanyaspor'a gitmesi bekleniyor.

Ersun Yanal'ın ilk transferi Fenerbahçe'den! Anlaşma an meselesi

Gelecek sezon için Almanya'dan bir kulüple anlaşması beklenen oyuncunun bu süreyi oynayarak geçirmesi için Akdeniz ekibine imza atabileceği konuşuluyor.

Ersun Yanal'ın ilk transferi Fenerbahçe'den! Anlaşma an meselesi

Serdar Dursun bu sezon Fenerbahçe formasıyla 17 maçta süre aldı.

Ersun Yanal'ın ilk transferi Fenerbahçe'den! Anlaşma an meselesi

Milli forvet, 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

Ersun Yanal'ın ilk transferi Fenerbahçe'den! Anlaşma an meselesi

31 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ederken, sözleşmede 1 yıl da opsiyon bulunuyor.

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