Ersun Yanal'ın ilk transferi Fenerbahçe'den! Anlaşma an meselesi

Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da hazırlık maçında alınan 4-2'lik Galatasaray yenilgisi sonrası teknik direktör Francesco Farioli istifa etmişti.
Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da hazırlık maçında alınan 4-2'lik Galatasaray yenilgisi sonrası teknik direktör Francesco Farioli istifa etmişti.
Alanyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Francesco Farioli ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, Farioli ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti" ifadeleri kullanılmıştı.
Akdeniz ekibi aynı gün göreve Ersun Yanal'ı getirdiğini duyurmuştu.
İmza törenine Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun yanı sıra Farioli'nin de katılması dikkat çekmişti.
Ersun Yanal, İtalyan teknik direktör için "Sayın Farioli ve ben ile başkanımız aynı masada oturuyoruz. Futbolun özlediği güzel tablolardan birisi bu. Sayın Farioli'nin Türk futboluna gelip hepimizi heyecanlandırdığını söylemek istiyorum. Özellikle ben kendisinin bu yaşta, 32-33'lü yaşların başında böyle bir hayal gücü, böyle bir cesaretle futbolun başına geçip futbolu yönetmesi ve başarılı olması -ki bence çok başarılı bizde iz bırakması bizi çok mutlu etti" dedi.
Farioli ise "Sizlerin huzurunda Ersun hocama da hoş geldiniz diyorum. Burada onunla birlikte olmak elbette benim için güzel bir duygu. Kendisiyle karşılıklı oynadığımız maçlarda güzel bir enerjimiz oldu. Hem insani açıdan hem futbola bakış açımızla alakalı gerçekten çok güzel enerji alışverişinde bulunmuştuk. Yeni görevinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Alanyaspor'un başında ilk maçına Başakşehir karşısında çıkacak olan Ersun Yanal gelir gelmez transfer çalışmalarıyla da ilgilenmeye başladı.
SERDAR DURSUN ALANYASPOR'A
Sabah'ın haberine göre, tecrübeli teknik adam 2 gün sonra bitecek olan transfer dönemi kapanmadan eski takımı Fenerbahçe'den Serdar Dursun'u kadrosuna katmak için çabalıyor.
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un gelişiyle birlikte gözden düşen ve oynama fırsatı bulamayan Serdar Dursun, sarı-lacivertli takımdan ayrılmak için görüşmeler yürütüyordu.
İstediği teklifi bir türlü alamayan golcü futbolcu, Avrupa'da transfer döneminin sona ermesi sebebiyle takımda kalmıştı.
Kendisine kulüp arayan ve düzenli olarak oynamak isteyen Serdar Dursun, Ersun Yanal'ın ekibine önerildi.
Hücum bölgesinde alternatifli bir kadro isteyen Akdeniz ekibinin bu transferi gerçekleştirmesi an meselesi...
Ligin ilk haftalarında Jorge Jesus tarafından süre verilen golcü oyuncu, sonrasında oynanan 18 maçın 11'inde kadroda olmasına rağmen oyuna dahil olamadı.
SEZON SONUNA KADAR KİRALANACAK
Fenerbahçeli idarecilerin de gidişine onay vereceği Serdar'ın sezon sonuna kadar kiralık olarak Alanyaspor'a gitmesi bekleniyor.
Gelecek sezon için Almanya'dan bir kulüple anlaşması beklenen oyuncunun bu süreyi oynayarak geçirmesi için Akdeniz ekibine imza atabileceği konuşuluyor.
Serdar Dursun bu sezon Fenerbahçe formasıyla 17 maçta süre aldı.
Milli forvet, 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
31 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ederken, sözleşmede 1 yıl da opsiyon bulunuyor.
Deneyimli forvetin güncel piyasa değeri ise 2.8 milyon Euro.